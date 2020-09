Nome do banco Bankinter Luxembourg está a ser usado de forma fraudulenta

Há pessoas que afirmam operar em nome do banco, oferecendo produtos financeiros por telefone ou email.

O nome do banco luxemburguês Bankinter Luxembourg está a ser "usado de forma abusiva em atividades fraudulentas". O alerta foi dado esta manhã, em comunicado, pela Comissão de Supervisão do Setor Financeiro (CSSF).

Segundo o organismo de supervisão, há pessoas que afirmam operar em nome do banco, oferecendo produtos financeiros por telefone ou email. Para dar credibilidade à operação, os suspeitos estão a indicar o endereço do banco e dois sites parecidos com o verdadeiro.

A comissão informa que o verdadeiro site, www.bankinter.lu, não tem qualquer ligação com os portais mencionados nas atividades fraudulentas.







