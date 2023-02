Há registo de vários feridos. A polícia prendeu dois suspeitos, um dos quais menor de idade.

Cidade do Luxemburgo

Noite de violência na capital esta sexta-feira

Redação

Uma noite violenta, a de sexta-feira. A polícia deteve dois suspeitos de terem estado envolvidos em várias agressões. Todas as vítimas que apresentaram queixa na polícia contaram terem sido atacadas por desconhecidos e terem sofrido lesões faciais.

As autoridades receberam várias queixas de agressões entre as 22 e as 23 horas em Limpertsberg, na rotunda Schuman, na Avenida Pescatore e no distrito da Catedral.

A própria polícia conseguiu ouvir uma das altercações perto da Catedral e deteve os dois suspeitos, tendo vindo a confirmar que teriam estado envolvidos em outros atos de violência na mesma noite.

Um dos detidos, por ser menor de idade, foi enviado para a unidade de Unisec, em Dreiborn.

