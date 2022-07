O excesso de álcool foi a principal razão para confiscar as cartas de condução.

Sábado de muito álcool. Polícia confisca várias cartas de condução

Redação

No noite de sábado, as autoridades realizaram várias operações de controlo nas estradas do Luxemburgo e várias cartas de condução foram confiscadas.

No sábado à noite, por volta das 18h, um homem comportou-se com agressividade num bar na Grand-Rue, em Rümelingen. As autoridades foram ao local mas, mesmo com a polícia no local, o visado não parou e continuou a insultar pessoas e a recusar-se a abandonar o local. Foi colocado sob custódia.



Por volta das 5h15 da madrugada deste domingo, no cruzamento da Avenue de la Faiencerie com a Boulevard de la Foire na cidade do Luxemburgo, a polícia recebeu um alerta sobre um condutor que atravessou uma rotunda e derrubou um sinal de trânsito. O motorista fugiu em direção de Kirchberg, mas as autoridades alcançaram-no. Acusou álcool no sangue e teve a carta de condução confiscada.

Por volta das 6h30 da manhã, surgiu o alerta para um motorista no Boulevard J.F. Kennedy em Esch-Alzette (que tinha sido denunciado antes devido a comportamento agressivo). Deu-se uma perseguição mas acabou por ser apanhado e acusou positivo para álcool. Tinha também uma proibição para conduzir. Por isso, teve a carta confiscado e foi elaborado um relatório.

Outro condutor foi parado pouco antes das 6h da manhã em Esch-Alzette por conduzir a cerca de 120 km/h na Rue de Belval. O teste de alcoolemia foi positivo e o condutor não conseguiu apresentar uma apólice de seguro válida. Carta confiscada e elaboração de um relatório.





