Uma avaria no sistema elétrico de um pequeno avião privado que, esta quarta-feira à noite, aterrou fora da pista do aeroporto no Findel e esteve na origem da situação caótica que se viveu no aeroporto internacional do Luxemburgo.

A aeronave deixou de comunicar com a torre de controlo e aterrou com as luzes desligadas, parando no relvado adjacente à pista do aeroporto do Findel.

Felizmente, o piloto luxemburguês – e único tripulante - não ficou ferido e, de acordo com as autoridades aeroportuárias grã-ducais, terá agido corretamente, tendo respeitado todas as manobras de emergência definidas para estes casos.

O caso, pouco frequente, implicou o encerramento da pista do aeroporto, entre as 22:00 e às 02:00 desta madrugada.

A situação obrigou ao desvio de dez voos, quase todos da Luxair, para os aeroportos de Hahn (Alemanha) e Liège (Bélgica).

O incidente afetou cerca de 840 passageiros, sendo que alguns deles passaram a noite no aeroporto do Findel ou nos aeroportos dos países vizinhos.

O único avião que levantou voo do Findel, durante esse período, e perto da meia-noite, foi o que transportou o Presidente da República francesa, Emmanuel Macron, que ontem efetuou uma visita oficial ao Luxemburgo.



A situação ficou totalmente normalizada no Findel esta quarta-feira ao início da tarde.



