A vítima de 48 anos ficou gravemente ferida. O suspeito foi ouvido pelo juiz de Diekirch, ontem à tarde.

Noertrange: um octogenário foi preso depois de alegadamente ter disparado contra o seu vizinho

O tiro foi disparado na manhã de sábado no município de Winseler, no norte do Luxemburgo. A vítima, gravemente ferida no ombro esquerdo, tem 48 anos, garantiu o gabinete do ministério público de Diekirch. Tudo aconteceu, cerca das 8 horas da manhã de sábado quando a polícia foi alertada de que um tiro havia sido disparado na entrada de uma casa em Noertrange. No local, os polícias encontraram um homem gravemente atingido por uma bala no ombro esquerdo.

"O suposto homem de 82 anos rendeu-se e foi preso. A vítima foi transportada para o hospital", informou o ministério público de Diekirch, no sábado à tarde. De acordo com os primeiros elementos da investigação, o tiroteio foi o resultado de uma discussão entre dois vizinhos. A polícia judiciária e a polícia técnica estão a investigar o caso.

O detido foi ouvido por um juíz de Diekirch sábado à tarde. A instrução segue o seu curso.

