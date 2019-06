As obras na linha do elétrico vão obrigar a mudar mais estações de autocarros e a abrir mais 'buracos' entre a Place de l'Étoile e a Gare.

Luxemburgo 2 min.

No verão vai haver ainda mais obras na capital luxemburguesa

As obras na linha do elétrico vão obrigar a mudar mais estações de autocarros e a abrir mais 'buracos' entre a Place de l'Étoile e a Gare.

Este não vai ser um verão pacífico, nem silencioso, para quem ficar na cidade do Luxemburgo nas férias, sobretudo para quem vive na zona da Gare. É que as obras de de ampliação do elétrico vão avançar entre a Place de l’Étoile e a da Gare, a todo o gás, para aproveitar o fraco movimento rodoviário em tempo de férias. Assim, se costuma circular nesta zona, prepare-se para mais dores de cabeça provocadas pelas obras.

As zonas mais ‘atribuladas’ deverão ser as seguintes:

- Da Place de l’Étoile ao Boulevard Royal: Entre meados de julho a meados de setembro vão decorrer obras para colocação das linhas entre Glacis e a Place de l’Étoile, e desta pela l’Avenue Emile Reuter até ao cruzamento com a Boulevard Joseph II.

- Eixo Boulevard Royal e Place de Bruxelles: as paragens de autocarro irão mudar de sítio, entre meados de julho até início de outubro, por causa da instalação dos equipamentos necessários para a construção da plataforma da ferrovia em Royal Hamilius e Place de Bruxelles.

- Da Place de Metz à Place de Paris: As obras continuam, com a construção da plataforma ferroviária a partir de meados de julho.

- Da Place de Paris à Rue de Strasbourg: Os trabalhos de terraplanagem da Avenue de la Liberté continuam até ao final de outubro, com a promessa de realização da feira do primeiro domingo de setembro.

Da Rue de Strasbourg à Place de la Gare: Também aqui a construção da ferrovia continuará e a zona será adaptada à referida feira.

Para que os trabalhos de modernização dos caminhos de ferro pudessem ser intensificados em tempo de verão, a câmara da cidade do Luxemburgo e a Luxtram pediram à Inspeção do Trabalho o cancelamento excecional do período obrigatório de 15 dias de férias, entre julho e outubro, dos seus trabalhadores afetos a estas obras. Contudo, apenas os funcionários que se voluntariaram para abdicar das férias neste verão irão trabalhar.

“É importante que as obras continuem. É preciso aproveitar o verão, mesmo que tal vá complicar a mobilidade”, reconheceu Serge Wilmes, primeiro vereador da capital, citado pelo L’Essentiel. Porém, adiantou que o comércio nas zonas afetadas pelos trabalhos dos caminhos de ferro “continuam acessíveis”, além de que a câmara irá “investir nestas zonas para as tornar atrativas aos transeuntes durante as obras”.