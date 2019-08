"No time to die" é o 25.º filme da saga centrada na figura do agente secreto James Bond, nome de código 007.

"No time to die". É este o nome do novo filme 007

O anúncio foi feito na página oficial do Twitter de James Bond. "Daniel Craig regressa como James Bond, 007 em... No Time to Die. Estreia-se no Reino Unido a 03 de abril de 2020 e a 8 de abril de 2020 nos Estados Unidos".

O filme será realizado por Cary Fukunaga. Esta é a quinta vez que o britânico Daniel Craig interpreta o papel de 007, depois de "Casino Royale" (2006), "Quantum of Solace" (2008), "Skyfall" (2012) e "Spectre" (2015), o filme mais recente da saga, tendo os dois últimos sido realizados por Sam Mendes.

Neste filme, o papel de vilão foi entregue ao norte-americano Rami Malek, cuja interpretação do cantor Freddie Mercury no filme "Bohemian Rhapsody" lhe valeu vários prémios. Léa Seydoux e Ralph Fiennes voltam a fazer parte do elenco.

O argumento de "No time to die" volta a ser da autoria de Neal Purvis e Robert Wade, que escreveram os filmes de James Bond desde "O Mundo Não Chega" (1999).

