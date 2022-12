O português Gil da Silva vai voltar a passar a Consoada sozinho, tal como há 10 anos, quando chegou ao Luxemburgo pela primeira vez.

No meu primeiro Natal no Luxemburgo "passei sozinho no quarto. Este ano vai ser igual"

Para Gil da Silva, 44 anos, há vários anos em que o Natal no Luxemburgo é sinónimo de "solidão e tristeza". E este ano não será diferente.

Segundo este português de Pombal, esta vai ser mais uma noite que passa no seu quarto, sozinho, sem ver nada que lembre o Natal. "Como não vejo televisão nem os canais internacionais, tento não ter saudades e acho que me habituei".

O hábito veio da repetição, uma vez que há precisamente 10 anos estava na mesma situação.

Em 2012 tinha emigrado para a Alemanha, sem grandes resultados, e seguiu-se o Grão-Ducado, onde assentou arraiais a meio do ano. Lançou-se na busca por uma vida melhor e conseguiu trabalho em Mersch, na BMW Schmitz, onde ficaria por três anos e meio.

Quando chegou a época natalícia, não tinha seis meses de casa e a possibilidade de tirar dias estava fora de questão. Por isso, teve de ficar no país e passar o seu primeiro Natal sozinho. Comprou algo diferente para beber e comer e foi essa a sua Consoada.

Em Pombal, no distrito de Leiria, os pais "sofreram mais do que eu. Era o primeiro Natal sem um dos filhos - são dois - e queriam que estivesse ali com eles".

Acabou por regressar a Portugal anos mais tarde porque conheceu alguém, mas o relacionamento não duraria e regressou ao Luxemburgo em 2022. "Gosto do país, vim para ficar".

Déjà vu

Tal como há uma década, também chegou a meio de 2022, começou a trabalhar no talho Casa do Brill em Esch-sur-Alzette e ainda não fez os seis meses necessários para tirar os primeiros dias de férias. Desta forma, no 24 de dezembro, vai repetir o ritual solitário de ficar no quarto, comer alguma coisa e esperar pelo próximo dia.

Desta vez, os pais já estão mais preparados para a sua ausência. E podem abraçar o filho daqui a um ou dois meses porque Gil está decidido a voltar a terras lusas em janeiro ou fevereiro. Ou "talvez no Carnaval, que é mais divertido", remata.

