Com a chegada da pandemia, os trabalhadores da área de saúde foram testados até ao limite e a perspetiva de uma segunda vaga desperta medo e realça as deficiências e falhas do sistema.

No Luxemburgo os profissionais de saúde "estão sem fôlego"

Ana B. Carvalho

O sindicato OGBL no Luxemburgo apelou ao Governo, esta quinta-feira, para que colabore com os profissionais de saúde de forma a que estes possam recuperar o fôlego. O setor da saúde está em crise e o sindicato quer mais soluções.

O sindicato dos serviços de saúde, sociais e educacionais da OGBL está mais uma vez a lançar o alarme: "as profissões da saúde não estão nada bem", cita o Quotidien. Os sindicalistas garantem que existem soluções para melhorar a situação, mas é preciso disponibilidade no universo político para ouvir sugestões e as pôr em prática.

Embora esta quinta-feira à tarde se desse a última sessão da época na Câmara dos Deputados, a OGBL tinha planeado uma manifestação para fazer ouvir os seus receios e exigências aos atores políticos. No entanto, devido ao agravamento da propagação da covid-19 no Luxemburgo, a manifestação teve de ser cancelada.

Ainda não recuperaram da primeira

Os cuidadores de saúde ainda estão a recuperar da primeira vaga, uma segunda já se encontra no horizonte. "O que vai acontecer agora?" indaga Chantal Gantrel, da OGBL, citado pelo Le Quotidien.

"Estamos a tentar fazer o nosso melhor para cuidar dos doentes que cujos cuidados ficaram suspensos durante a crise, uma vez que era nosso dever suspendê-los. Mas, a dada altura, já não o podemos fazer. Psicologicamente, está tudo bem, mas fisicamente, não está tudo bem. O que é que nos vai acontecer agora? Talvez uma segunda vaga. As pessoas no terreno estão a perguntar-se onde poderão ainda encontrar a energia de que necessitam. Estas pessoas têm de ajudar os outros quando não são suficientes, quando as suas condições de trabalho não são boas... As pessoas estão sem fôlego.”

A situação exige uma resposta rápida por parte do governo, disse o sindicato.

A pandemia de covid-19 sublinhou a urgência de uma situação que não é nova. O doente mais vulnerável há muito que é o sistema de saúde, de cuidados e social. E Pitt Back, secretário-geral do sindicato notou "o crescimento da densidade do trabalho de campo, a acumulação de horas extraordinárias e a dureza do trabalho por turnos".

Condições de trabalho agravadas pela pandemia e pela ausência de colegas vulneráveis, ou em licença, por razões familiares extraordinárias que fazem temer que os prestadores de cuidados percam a qualidade dos cuidados e que podem atrasar mais do que um jovem aspirante e, em última análise, levar a uma escassez de prestadores de cuidados .

Segundo o mesmo jornal, atualmente apenas 82% do pessoal necessário para fazer 100% do trabalho real é atribuído aos hospitais devido a um sistema de planeamento desatualizado e a situação seria semelhante noutros ramos do setor, desde a logística aos agentes de limpeza, passando pelos assistentes sociais e educadores. Ou "ainda pior", porque os trabalhadores dos setores da ajuda e cuidados e do setor social beneficiam de um acordo coletivo menos vantajoso do que os trabalhadores do setor hospitalar quando fazem frequentemente o mesmo trabalho.

A situação é grave, mas não desesperada.

O sindicato OGBL pensou em soluções a curto e longo prazo. Começando com "um aumento sustentável de 10% do pessoal nos hospitais, bem como no setor dos cuidados de saúde e no setor social".

"As capacidades existem. Existe desemprego no setor da saúde", observa Pitt Back, convencido de que esta medida pode ser tomada a curto prazo. Em seguida, o sindicato acredita que, para tornar as profissões da saúde mais atrativas, estas devem ser melhoradas através da reforma da formação.

Atualmente, é sancionada por uma BTS Saúde que só existe no Luxemburgo. O sindicato propõe a criação de um bacharelato em enfermagem e de um mestrado para enfermeiros especializados, bem como uma atualização do diploma de assistente de enfermagem.

Para finalizar, a OGBL reivindica "um envelope orçamental adicional dedicado à harmonização das condições de trabalho através da introdução do acordo coletivo da federação de hospitais luxemburgueses em todo o setor".

"Se estas mensagens não forem ouvidas pelo mundo político, encontraremos formas, mesmo durante o período covid-19, de as fazer ouvir", advertiu Pitt Back antes de concluir que "sem nós, nada vai bem", slogan do sindicato.

O Contacto pediu ao ministério da Saúde que comentasse os apontamentos da OGBL mas até à hora da publicação deste artigo não recebeu resposta.

