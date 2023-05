Os 479 mil trabalhadores do Luxemburgo não experienciam todos a mesma satisfação profissional.

Dia do Trabalhador

No Luxemburgo os agricultores são mais felizes do que os cabeleireiros

Em que ramo de atividade é mais provável estar satisfeito com o seu emprego? É esta a pergunta a que responde o Instituto Nacional de Estatística (Statec), que deu a conhecer um novo estudo sobre o mundo do trabalho no Luxemburgo por ocasião do Dia do Trabalhador.



A grande maioria (87%) dos trabalhadores residentes no Luxemburgo diz-se satisfeita com a sua situação profissional. Destes, 35% afirmam estar "completamente satisfeitos" (35%). Em contrapartida, apenas 10% se declaram insatisfeitos, enquanto 3% se declaram "nada satisfeitos". Por detrás deste quadro geral, existem disparidades significativas entre as várias profissões.

Os agricultores são aqueles que estão mais frequentemente satisfeitos com o seu trabalho (93%). Seguem-se os artesãos, com 91% de trabalhadores satisfeitos, e os gestores (90%). Pelo contrário, o pessoal dos serviços de contacto direto com o público, como cabeleireiros, empregados de mesa e guias turísticos, é o mais insatisfeito com o seu trabalho, com apenas 84% de respostas positivas.

O Statec também discutiu a questão salarial com estes trabalhadores. Nesta matéria, o nível de satisfação é bastante diferente, sendo os agricultores os menos satisfeitos com a sua remuneração, com 49% de respostas positivas. Seguem-se os operadores de máquinas, dos quais 53% afirmam ser adequadamente remunerados. Os gestores, por outro lado, são os que mais afirmam estar satisfeitos com a sua remuneração (78%).

Maior equilíbrio entre transfronteiriços e residentes

O Statec também aproveita o Dia do Trabalhador para fazer um balanço do emprego assalariado no Grão-Ducado. No último trimestre de 2022, 479.000 pessoas trabalhavam no Luxemburgo, segundo o instituto. Entre eles, 224.000 trabalhadores transfronteiriços e 255.000 residentes.

Os 47% de trabalhadores transfronteiriços que compõem o mercado de trabalho luxemburguês não estão distribuídos uniformemente na Grande Região, sendo os franceses de longe os mais numerosos, com 121.000 representantes, seguidos pelos alemães (52.000) e belgas (51.000). Do lado dos residentes, apenas 124.000 trabalhadores têm nacionalidade luxemburguesa, representando assim 25% do número total de trabalhadores.

Embora o mercado de trabalho esteja a atingir rapidamente um equilíbrio entre trabalhadores residentes e transfronteiriços, o equilíbrio entre homens e mulheres é mais marcado. De facto, 59% dos trabalhadores são homens, enquanto 49% são mulheres. As mulheres estão, no entanto, sobrerrepresentadas nos empregos a tempo parcial. Dos 18,1% de trabalhadores com um emprego a tempo parcial, 7% são homens e 30,9% são mulheres.

Quanto ao teletrabalho, 33% dos trabalhadores residentes no Grão-Ducado afirmaram tê-lo utilizado no último trimestre de 2022. Destes, 11% trabalharam a partir de casa menos de um dia por semana, 32% entre as 8h e as 15h por semana e 57% utilizaram o teletrabalho mais de dois dias por semana. Com 34% em 2022, a taxa de teletrabalho é 70% superior à registada antes da pandemia, nomeadamente em 2020, altura em que era de cerca de 20%.

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

