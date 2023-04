Se preenche os requisitos para participar nas eleições comunais de junho, recenseie-se. Ainda vai a tempo. O prazo termina na próxima segunda-feira.

Eleições

No Luxemburgo, nem todos têm o direito de voto

Se preenche os requisitos para participar nas eleições comunais de junho, recenseie-se. Ainda vai a tempo. O prazo termina na próxima segunda-feira.

As comunais de junho serão as primeiras eleições no Luxemburgo abertas a todos os estrangeiros, independentemente de há quanto tempo vivem no país. Mas, mesmo assim, há quem não tenha direito de voto.

Segundo a lei em vigor, estão excluídos do eleitorado os indivíduos condenados a uma pena criminal e as pessoas condenadas a uma pena correcional, às quais o tribunal tenha ainda decidido retirar o direito de voto.



Além dos condenados, também não podem votar os cidadãos maiores de idade acompanhados, isto é, que se encontrem sob tutela.

