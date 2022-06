A comuna da capital está à procura de pinheiros para decorar a cidade durante a quadra natalícia.

Capital

No Luxemburgo já se anda à caça de pinheiros gigantes para o Natal

Diana ALVES A autarquia da cidade do Luxemburgo já está a pensar no Natal. A comuna está à procura de pinheiros para decorar a cidade durante a quadra natalícia.

O Serviço de Parques da cidade fez um apelo a quem tiver pinheiros de grandes dimensões e que, por essa razão, tencione abatê-los. Mais concretamente, a comuna está interessada em árvores dos oito aos vinte metros e que sejam relativamente densas e simétricas. Outro requisito é que o pinheiro não esteja rodeado por outras árvores.

Se tem um pinheiro com estas caraterísticas e está interessado em cedê-lo à comuna da capital, deve entrar em contacto com o Serviço de Parques, enviando, se possível, uma fotografia do pinheiro o mais tardar até meados do mês de julho.

Árvores irão decorar praças da capital

A autarquia encarrega-se do abate da árvore e do seu transporte a partir de meados de outubro.

O Serviço de Parques acrescenta ainda que os pinheiros recolhidos serão depois colocados em vários pontos da capital, tais como a place d’Armes, a place Emile Mousel ou ainda a place Joseph Thorn.

Poderá contactar o Serviço de Parques através do telefone para o 4796-3423 por e-mail para parcdemande@vdl.lu.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.