No cinturão nuclear que rodeia o Luxemburgo

A Ucrânia está a reavivar um debate antigo na Europa. Se Chernobyl mostrou bem o perigo da radioatividade, a guerra reforça o argumento de que só a energia atómica pode evitar a dependência do gás da Rússia. A oito quilómetros da fronteira com o Luxemburgo fica uma das maiores centrais nucleares francesas. De Cattenom, percebe-se o dilema de um continente inteiro.

Foto: António Pires

Ainda que por estrada o caminho siga mais rápido por Mondorf-les-Bains, em linha reta não há lugar mais próximo de Cattenom do que Dudelange. Pouco menos de oito quilómetros medidos a régua, que passam a mais do dobro nas contracurvas do alcatrão. Não há estradas largas para chegar à terceira maior central nuclear de França. É um caminho campestre, quase bucólico – que atravessa aldeolas perdidas, florestas e grandes campos de pasto, ribeiros de águas claras. Nos vales é fácil perder a noção do destino. Mas sempre que se sobe uma colina é impossível escapar à visão implacável dos quatro reatores de betão cinzentos.

Aqui produz-se sete por cento de toda a energia gaulesa, 5,4 GW por ano. França é aliás o país do mundo com mais reatores nucleares per capita: são 58 para 67 milhões de habitantes. Três quartos da energia produzida no país provém precisamente da fissão dos átomos. Praticamente toda a região da Lorena abastece-se de eletricidade em Cattenom. Mais do que isso, a central é um dos principais empregadores deste vale da Moselle. Uma boa parte dos seus 2.250 trabalhadores vivem em aldeias como Fixem, Roussy-le-Village, Volmerange-les-Mines, Rodemack – ou então na cidade de Thionville.

Quando se passa a linha para o Grão-Ducado, o discurso sobre Cattenom é normalmente crítico. Em fevereiro deste ano, os ministros da Energia e do Ambiente (Claude Turmes e Carole Dieschbourg, respetivamente) escreveram uma carta à autoridade de segurança nuclear francesa preocupados com os problemas de corrosão do reator número 3 de Cattenom. Depois de detetar falhas noutras plantas do país, uma inspeção da Electricité de France (EDF) encontrou problemas potencialmente perigosos no sistema de refrigeração e o reator foi fechado durante seis semanas para trabalhos de manutenção.

Roger Spautz, coordenador da campanha antinuclear na Greenpeace Luxemburgo, diz que o Grão-Ducado está sempre de coração apertado por causa dos riscos que lhe foram impostos do outro lado da fronteira. “Por ano há em média dez pequenos acidentes nesta central. Ainda há dias houve uma mais uma descarga poluente na Moselle, ainda que sem perigo radioativo. E o que mais nos preocupa é que estes reatores foram planeados para uma vida útil de 40 anos – e a EDF já anunciou que vai prolongar esse prazo por mais uma década. O desgaste das infraestruturas e dos materiais torna tudo muito mais perigoso.” A central de Cattenom, note-se, foi construída entre 1986 e 1991. Até 2041, pelo menos, haverá produção de energia nuclear junto à fronteira luxemburguesa.

Mas, em abono da verdade, França é uma exceção à regra no contexto europeu. No início do ano, a Alemanha fechou as portas de três das suas seis últimas centrais que ainda estavam em funcionamento. As restantes – Isar, Emsland e Neckarwestheim II – têm data de encerramento marcada para o final de 2022. Na Bélgica, o plano era encerrar todas as infraestruturas nucleares até 2025. Mas a guerra na Ucrânia veio virar os planos do avesso.

Um campo de futebol nas traseiras da central nuclear. Foto: António Pires

Em março, o governo de Bruxelas anunciou que prolongaria a vida de dois reatores por mais dez anos para fazer face à atual crise energética. Um deles fica é Tihange, a pouco mais de uma centena de quilómetros do Grão-Ducado. “Não será potencialmente tão perigoso como Cattenom, porque está mais afastado da fronteira luxemburguesa”, diz Roger Spautz. “Mas em caso de problemas terá também um impacto brutal sobre o território do Grão-Ducado. Apesar de o Luxemburgo se declarar um país livre de energia nuclear, é um território pequeno e está rodeado de centrais que o podem colocar em risco.”

Em março, a comissária europeia propôs um plano polémico para enfrentar a dependência energética da Rússia. Um terço do gás que a Europa consome é afinal importado da Rússia – e, no caso de países como a República Checa, a Eslováquia e a Hungria, esse número sobe para 85 por cento. Bruxelas quer acelerar a transição energética. “Temos de tornar-nos independentes do petróleo, do carvão e do gás russos. Não podemos confiar num fornecedor que nos ameaça explicitamente. Precisamos de agir já se queremos mitigar o impacto da subida dos preços da energia, diversificar o abastecimento de gás para o próximo inverno e acelerar a transição para uma energia limpa”, disse Ursula von der Leyen durante a apresentação do programa RePower EU.

Mas, na corrida contra o tempo que a Europa trava agora para conseguir aquecer as casas, reabriu-se uma porta que há muito estava fechada. Na estratégia da Comissão, o nuclear voltou a ser considerada uma energia limpa – e uma das soluções, com a energia eólica e solar, para a Europa se desviar do domínio russo. Se até aqui crescia o consenso de que a energia nuclear colocava riscos de segurança e problemas com o depósito dos detritos, a guerra deu peso ao outro lado da balança. O esforço atómico tem baixos custos, produz baixas emissões de carbono e é uma fonte estável. Pode não ser a melhor solução, mas num cenário de crise providencia uma resposta rápida. E o inverno está quase a chegar.

Nos anos setenta houve um projeto de construção de uma central nuclear no Luxemburgo. O plano era erguer um reator em Remerschen, uns quilómetros a norte de Schengen e junto às margens da Moselle. “Só que a ideia foi rejeitada com grande consenso político. Apesar de poder resolver potencialmente os problemas de energia do país, o Parlamento percebeu que seria um risco demasiado grande”, diz Spautz, da Greenpeace. “Isso, claro, deu força aos franceses para poderem construir uma unidade mesmo ao lado. É sobretudo por isso que foi escolhida a zona de Cattenom.”

No início deste ano, ainda antes do conflito ucraniano estoirar, o ministro da Energia, Claude Turmes, deu uma entrevista ao jornal económico francês La Tribune e pôs o dedo na ferida. “O Luxemburgo é dependente das suas importações energéticas – a 100 por cento para o petróleo, a 100 por cento para o gás e a 85 por cento para a eletricidade.” O plano do governo passa pela aposta nas renováveis, e o objetivo é aumentar a produção elétrica verde para 25 por cento do consumo no país até 2030. Há até um acordo com a Dinamarca para a instalação de uma plataforma eólica no Mar do Norte nos próximos anos, o que reduziria a dependência do país.

Roger Spautz, coordenador do programa antinuclear da Greenpeace Luxemburgo. Foto: António Pires

Setenta por cento da energia que o Luxemburgo importa vem da Alemanha e 23 por cento de França. Quase tudo o que chega de França é usado para abastecer as siderurgias da ArcelorMittal – e, segundo o Instituto de Regulação do Luxemburgo, em média sete por cento dessa energia é de origem nuclear. Cattenom também contribui, por isso, para o esforço industrial do Grão-Ducado. Mas, ainda que esteja dependente dos países vizinhos, há que perceber que as nações que exportam para o Grão-Ducado precisam das matérias-primas que Moscovo abastece. Na semana passada, o New York Times pôs-se a fazer contas: “Em 2021, a Rússia forneceu mais de metade do gás natural e um terço do petróleo queimado para aquecer casas, produzir energia e encher os depósitos dos carros, autocarros e tratores.” Ou seja, se Berlim está dependente, o Luxemburgo também está.

Roger Spautz, da Greenpeace, acredita que a Europa está a pensar ao contrário. “Em vez de olhar para o nuclear como uma solução devia aproveitar-se esta guerra para criar um plano que fechasse de vez todos os reatores”, diz agora em frente à central francesa. Aponta o dedo para cada um dos reatores e anuncia: “Se acontecer algum ataque, estas estruturas não têm capacidade de resistência e as consequências podem ser realmente dramáticas.”

A 12 de outubro de 2017, a Greenpeace fez um teste às fragilidades de Cattenom. Um grupo de oito ativistas entrou no recinto da central nuclear escalando uma cerca e depois cortando uma vedação. Depois, lançaram um pequeno fogo de artifício, convocando as autoridades e acabando por ser detidos pela polícia. “O nosso objetivo era denunciar a falta de proteção dos reservatórios de combustível, completamente vulneráveis em caso de ataque por via aérea ou terrestre”, conta Spautz.

O coordenador do programa nuclear da Greenpeace aproxima-se da rede de proteção da central francesa e ri-se. “Sabe o que fizeram depois disso? Aumentaram a cerca de dois para três metros e meteram um rolo de arame farpado à volta. Como se isso impedisse uma força militar ou um grupo terrorista de entrarem aqui.” Por invadirem instalações nucleares, ele e os outros sete ativistas foram condenados ao pagamento de multas – mas não cumpriram qualquer pena de prisão. “A nossa argumentação é que este crime tinha partido de um estado de necessidade, porque a central não tinha em marcha as medidas de segurança essenciais para salvaguardar a vida dos cidadãos. O perigo que isso representa tornou essencial a nossa intrusão”, defende. O Contacto tentou visitar o interior das instalações de Cattenom e falar com os porta-vozes da central. Sem sucesso.

A guerra na Ucrânia também preocupa Spautz. Há os riscos que vêm de Leste. “A Rússia ocupou a maior central do país, Zaporischschja, e no ataque várias linhas de abastecimento elétrico foram danificadas, o que pode representar já por si um perigo. Imagine que não há energia para pôr os sistemas de segurança em marcha em caso de um vazamento radioativo. É uma hipótese muito real.” O assunto preocupa o mundo inteiro e fez a ONU pronunciar-se. Rafael Grossi, diretor da Agência Internacional da Energia Atómica, apelou às autoridades russas que garantissem segurança e permitissem a continuidade da monitorização da radioatividade na região, mas durante alguns dias não houve qualquer supervisão dos números e a Ucrânia acusa agora as tropas russas de forçarem os funcionários da central a trabalhar vários turnos seguidos.

A câmara municipal de Cattenom. No município vivem menos de três mil habitantes. Foto: António Pires

A memória de Chernobyl continua viva, afinal de contas. O maior vazamento nuclear da história data de 1986, o mesmo ano em que Cattenom foi construída. “A escala da radioatividade vai de zero a sete e o que se passou há 36 anos foi um incidente de nível sete. A nuvem radioativa acabou por afetar toda a Europa e criou na região uma terra deserta e sem gente que assim permanecerá durante centenas de anos”, conta Roger Spautz.

A partir do nível três há vazamento radiativo, e isso nunca aconteceu em Cattenom. “Todos os anos temos uma dezena de casos de nível um e dois, o que pode não representar um perigo tremendo, mas é indicador de muito mais sinais”, diz o homem da Greenpeace. “A estrutura está velha e gasta, a aproximar-se do fim do seu tempo de vida. Mas agora este conflito no Leste da Europa, a subida dos preços dos combustíveis, a necessidade de encontrar alternativas à importação de energia estão a criar um discurso de que é preciso continuar a produzir, dê por onde der. E isso pode levar ao esforço excessivo dos reatores, a um certo descuido com a segurança – o que traria consequências gravíssimas e imprevisíveis.”

Uma coisa Spautz sabe. Se um vazamento radioativo acontecer em Cattenom, o Luxemburgo sofrerá por isso. “Não estou a dizer que seja provável um evento de nível sete aqui, mas se ele acontecesse, a vida como a conhecemos mudaria para sempre”, diz. “Toda a Europa Central ficaria afetada, mas cidades como Esch-sur-Alzette, Dudelange ou Mondorf teriam de ser evacuadas e permanecer desabitadas durante séculos. Tal como Chernobyl, o sul do Luxemburgo tornar-se-ia terra de ninguém.”

Fortificação da Linha maginot em Cattenom. Foto: António Pires

Em frente a Cattenom há um lago, construído artificialmente com águas da Moselle e que serve de reservatório para utilizar nos sistemas de refrigeração dos reatores. Atrás dessa massa de água os campos são verdes e há um bosque de árvores frondosas. A vegetação torna-se mais densa à medida que se avança floresta dentro. De repente, ao fim de uma curva, dá-se com uma série de bunkers e reservatórios militares ao abandono. As memórias da guerra passam ao lado da terceira maior central nuclear gaulesa.

Cattenom era um dos postos mais importantes da Linha Maginot, uma linha de fortificações e de defesa construída por França entre 1930 e 1936 ao longo da fronteira com a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Um complexo composto por vias subterrâneas, obstáculos, baterias blindadas e escalonadas em profundidade, postos de observação e paióis de armamento e munições, escavados a grande profundidade. Percorria toda a fronteira da Alsácia e da Lorena até Itália e era de tal forma eficiente que os alemães a evitaram na II Guerra Mundial. Em 1940, as tropas nazis ocuparam a França contornando esta muralha defensiva. Entraram antes pelas Ardenas, no norte do Luxemburgo e sul da Bélgica. A Linha Maginot foi uma construção militar espetacular que não serviu afinal para coisa nenhuma.

Nos bosques de Cattenom ainda se podem visitar várias infraestruturas. Há um enorme forte junto à estrada, mas um caminho florestal leva os visitantes montanha acima e dá acesso a vários postos de observação e bunkers construídos para prevenir ataques químicos. Todos eles têm hoje vista para os quatro reatores que jazem um par de quilómetros adiante. No final dos anos quarenta, a Linha Maginot foi abandonada por não servir propósito nenhum. E, mesmo que possua uma série de abrigos, dificilmente teria grande utilidade no meio de um vazamento atómico. As guerras deixam sempre a sua série de despojos, inúteis e abandonados como estes.

Um posto de observação da Linha Maginot em Cattenom. Foto António Pires

É também por isso que os ativistas se revoltam com Cattenom. Esta semana, o jornal francês Le Figaro publicou um artigo denunciando a estreita cooperação nuclear que existe entre França e Rússia. Em dezembro do ano passado, a EDF e a sua congénere russa, a Rosatom, assinaram inclusivamente um acordo que reforça as trocas económicas entre os dois países. “Enquanto a Europa boicota e sanciona Moscovo por invadir um país soberano, Paris parece ter criado para si mesma uma situação de exclusão no que toca ao nuclear. Como é uma situação que beneficia economicamente as duas partes, fecham-se os olhos às atrocidades”, diz o coordenador da Greenpeace Luxemburgo.

A maior parte do urânio utilizado como combustível para os reatores de Cattenom vem da Rússia ou do Cazaquistão. Depois de gasto, esse urânio precisa de ser reenriquecido – um processo extremamente perigoso que a maioria dos países prefere fazer longe de casa. “Então os dejetos franceses seguem para Tomsk, na Sibéria, e é lá que são tratados. Isso dá muito jeito a Paris, claro. Por outro lado, os gauleses produzem uma série de equipamentos de cablagem que vendem não só para a Rússia como para os países de influência russa. Há muitos interesses em continuar esta cooperação”, denuncia Roger Spautz.

É por isto que a oito quilómetros da fronteira luxemburguesa se pode ver todo um dilema que é hoje da Europa inteira. Junto a um antigo campo preparado para a batalha, mas onde a guerra nunca chegou, está o medo do que pode acontecer, mas também está uma solução para resistir. Só uma coisa parece certa. Pelo menos até 2041, Cattenom vai continuar a operar.



