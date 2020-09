Seis meses após a chegada da pandemia ao Grão-Ducado e das suas consequências na sociedade, na economia e no mundo político, Xavier Bettel olha para trás, para o que descreve como o período "mais difícil" do seu mandato como primeiro-ministro.

"Ninguém foi poupado" pela crise da covid-19

Danielle SCHUMACHER

Xavier Bettel, como viveu pessoalmente a crise da covid-19 que ocorreu há seis meses?

Politicamente falando, foi o momento mais difícil dos meus sete anos como Primeiro-Ministro. É uma responsabilidade pela qual se está consciente de que cada decisão tomada pode ter efeitos diferentes em cada pessoa, sejam eles económicos, psicológicos ou sociais. Tenho também muito respeito e orgulho em diferentes aspectos do trabalho que está a ser realizado. Em particular pelos luxemburgueses e trabalhadores fronteiriços que trabalharam durante a fase mais aguda, pela solidariedade e a aceitação da responsabilidade que cabia a todos e que foi assumida. Dessa forma, o pior pôde ser evitado.



Mas este aspeto político não pode ser dissociado da esfera privada. Por exemplo, fui às compras para a minha mãe, o que nem sempre tinha feito anteriormente. Fui dar a minha primeira caminhada com ela depois de meses de isolamento. Ela parou em cada flor e ficou feliz com isso. Foi aí que percebi como o facto de estar preso durante semanas e de não estar informado sobre os desenvolvimentos pode ter efeitos psicológicos.

Tivemos também amigos que foram afetados pelo vírus, incluindo jovens e desportistas que foram gravemente afetados, o que sempre me recorda a importância das regras sanitárias.

Esta crise permitiu também criar uma relação estreita com Paulette Lenert (LSAP, Ministra da Saúde, nota do editor). Não se passa um dia em que não estejamos em contacto. Cada ministro fez um trabalho, com as suas administrações, que eu aprecio muito como chefe de governo. Estes seis meses têm sido difíceis para todos, ninguém tem sido poupado. E ainda não acabou.

Qual tem sido o maior desafio?

Assegurar a coesão social, despertando um sentido de responsabilidade e não desapontar ninguém. A todo o custo e da forma mais simples possível. Era uma situação para a qual nenhum ministro estava preparado. Tiveram de ser tomadas decisões humanas difíceis, tais como isolar os jovens e os idosos. Trabalhei de perto com todos os ministros porque cada etapa e cada área da vida foi afectada. O desafio também era diferente a cada dia.

No início, tratava-se de manter o sistema de cuidados de saúde. Temos de nos lembrar que tivemos alguns dias com uma centena de novas infecções que estavam a aumentar exponencialmente. Conseguimos sempre evitar situações extremas, como tem sido o caso no estrangeiro. Mas o maior desafio era antecipar e agir ao mesmo tempo. E enquanto não houver vacina disponível, esse desafio mantém-se. Não devemos pensar que está acabado.

Se eu tiver de escolher entre estar na lista negra e ter hospitais sobrelotados, aceito a lista negra".

Não tem sido fácil explicar a estratégia do Luxemburgo para a realização de testes no estrangeiro. Como se sentiu quando as fronteiras foram novamente fechadas de repente?

Foi horrível. Durante muito tempo, espelhámo-nos noutros países para impedir que o vírus se espalhasse o mais rapidamente possível. Se olharmos para os números de hoje, encontramos metade dos casos através de testes. Porque estamos simplesmente a fazer mais do que outros países. Essa foi a atitude correcta. Mas temos estado sob muita pressão, porque menos testes significa menos casos detetados.

Pressão de quem?

Internas, mas também externas. Mas se eu tiver de escolher entre estar na lista negra e ter hospitais sobrelotados, aceito a lista negra. E vamos continuar. Porque podemos ver que temos a situação sob controlo.

Pela primeira vez, foi declarado um estado de emergência. O instrumento provou o seu valor quando não foi concebido para responder a uma crise sanitária?

Quando o texto foi adotado, foi mais uma reacção a ataques, como os de Paris. O estado de emergência não é algo que eu quisesse. Vivemos numa democracia e é importante que o Parlamento seja o primeiro poder. Não prolongámos o estado de emergência como outros países, mas permitiu-nos reagir muito rapidamente quando era do interesse do país. No entanto, sempre que informávamos o Parlamento, procedíamos a trocas de pontos de vista, tal como fizemos com os parceiros sociais. Isso foi importante para nós. Não nos escondemos numa torre de marfim e evitámos o contacto. A este respeito, a situação de emergência em que nos encontrávamos - em que cada hora contava, em alguns casos - foi uma resposta proporcional da qual não abusámos. Foi também necessário, em retrospectiva, e foi uma decisão unânime na Câmara. Mas não quero que um primeiro-ministro tenha de pedir que seja instaurado um estado de emergência.

Seria tentador pensar, no entanto, que é mais fácil governar numa tal situação, uma vez que as decisões já não estão sujeitas a qualquer autorização...

É mais simples em termos de procedimentos, mas só a si [governo] cabe a responsabilidade. Decide sozinho, sem responsabilidade partilhada com o Parlamento. E isto é uma restrição dos direitos civis. Não quero realmente estar mais nesta situação.

Olhando para trás, pensa que todas as medidas tomadas foram necessárias?



Sim. Com os conhecimentos que tínhamos na altura, todas eles foram sensatas e necessárias. Afinal, estávamos numa situação diferente, tínhamos menos equipamento, menos conhecimento, e não podíamos prever o que iria acontecer.



Como está a decorrer o diálogo social?

Organizámos uma reunião tripartida porque era importante encontrar respostas rápidas a uma série de questões sociais. Encontrar-me-ei também com os parceiros sociais antes do discurso do Estado da Nação em Outubro para trocar pontos de vista. Isto é importante para mim. Mas, em princípio, o diálogo é mais importante do que o estabelecimento de um sistema tripartido.

Concordo plenamente que a crise da cobiça também não estava nesse acordo, mas o aumento dos impostos é agora veneno para os cidadãos e veneno para a economia."

Quais são as principais preocupações para os próximos anos?

Actualmente, ninguém pode dizer, mesmo com a melhor vontade e conhecimento, como as coisas irão evoluir economicamente. O facto é que a economia precisa de dinheiro. Qualquer pessoa que pense hoje que pode aumentar os impostos ou apertar o orçamento e os investimentos está a cometer um grande erro. Sou um liberal, mas continuo a argumentar que o país precisa de empréstimos neste momento para se recuperar. Afinal de contas, estamos a receber juros negativos sobre empréstimos. Um empréstimo-ponte é a resposta certa porque não podemos deixar a economia entrar em colapso, não podemos deixar o povo entrar em colapso.

Os impostos - seja qual for o seu nome - são neste momento um veneno. Um veneno para os negócios e para as pessoas que precisam de recuperar a confiança no comércio e na atividade económica. Devemos proporcionar os meios para o fazer, porque se não o fizermos, custará mais no futuro do que custaria reembolsar um empréstimo. Estou satisfeito por termos tratado das nossas finanças de antemão, porque estamos numa boa posição inicial. Não teríamos recuperado a nossa classificação AAA se tivéssemos feito tudo mal, porque as agências de rating sabem que a pandemia terá um impacto na nossa economia.

A agenda do governo será novamente revista à luz das consequências da pandemia?

Neste momento, não tenho qualquer intenção de mudar a agenda da coligação. Mas posso anunciar prioridades no discurso do Estado da Nação. Irei reunir-me com os meus colegas de governo nas próximas semanas para discutir o assunto.

Por outras palavras, os impostos patrimoniais e imobiliários actualmente em discussão ...

...que não fazem parte da agenda da coligação e que não tenho intenção de introduzir. Da mesma forma que um imposto sobre a fortuna ou imposto sucessório. Concordo plenamente que a crise da cobiça também não estava nesse acordo, mas o aumento dos impostos é agora veneno para os cidadãos e veneno para a economia.

Texto original publicado no Luxemburger Wort, traduzido para versão portuguesa por Ana Tomás

