"Ninguém ficará ao frio". Bettel lamenta o 'não' da OGBL ao pacote energético

Acordo tripartido poderia ter assumido mesmo um significado histórico, disse o primeiro-ministro.

O primeiro-ministro Xavier Bettel dirigiu-se à Câmara dos Deputados na quinta-feira para falar sobre o acordo alcançado entre o Governo e os parceiros sociais - ainda que a OGBL se tenha colocado de parte em relação às medidas propostas.

Bettel salientou que o país estava a entrar num momento difícil e incerto, com inúmeras questões globais como a guerra na Ucrânia a afetar as perspetivas do país para o futuro. Segundo a RTL, o chefe do Executivo disse, porém, que "ninguém ficaria de fora, ao frio, [e que haverá] apoio disponível para aqueles que mais precisarem".

Apesar das mais de 40 horas de diálogo social que tiveram lugar nas últimas semanas, o primeiro-ministro disse lamentar que o sindicato OGBL tenha retirado o seu apoio ao acordo tripartido, que poderia ter assumido mesmo um significado histórico.

O acordo entre Governo e parceiros sociais para a aprovação de um pacote de apoio às famílias e empresas devido à crise energética foi assinado na quinta à tarde, ainda que a OGBL tenha ficado de fora por não concordar com as medidas.

