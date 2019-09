O líder do Partido do Brexit chamou "insignificante" ao primeiro-ministro do Luxemburgo, para defender o Reino Unido.

Nigel Farage insulta Xavier Bettel e acusa-o de humilhar Boris Johnson

O polémico líder do Partido do Brexit insultou, esta manhã, no seu discurso no Parlamento Europeu, o primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, acusando-o de "humilhar" Boris Johnson.

Em causa estava a reação de Bettel à ausência do líder britânico na conferência de imprensa conjunta de ontem, no Grão-Ducado, onde afinal o primeiro-ministro luxemburguês esteve sozinho.



“Refiro-me, obviamente, ao insignificante primeiro-ministro do Luxemburgo, que humilhou escandalosamente um primeiro-ministro britânico da forma mais espantosa antes de ser recebido como herói por Emmanuel Macron no Eliseu”, declarou Nigel Farage para explicar que já não acreditava na “boa fé” da União Europeia sobre um acordo com o Reino Unido.

Hoje, Xavier Bettel viajou até Paris para se encontrar com o presidente francês.

AFP

Para Farage, o “único caminho agora a seguir” é um Brexit sem acordo e de rutura total. “Não queremos fazer parte do vosso império europeu”.

AFP

Antes do seu discurso e de insultar Bettel, Farage conversou com Jean-Claude Juncker e até se riu com o luxemburguês.