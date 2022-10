José Cerqueira, 74 anos, o homem que matou um casal vizinho a tiro, na segunda-feira de manhã, em Niederkorn, está em prisão preventiva. É acusado de homicídio premeditado.

Niederkorn. Português que matou casal vizinho fica em prisão preventiva

José Cerqueira, 74 anos, o homem que matou um casal vizinho a tiro, na segunda-feira de manhã, em Niederkorn, está em prisão preventiva. É acusado de homicídio premeditado.

O autor dos disparos que mataram o português Dany Lemos, 54 anos, e a mulher, Aklouche, 62, foi presente na terça-feira ao juiz de instrução. "O arguido está atualmente detido em prisão preventiva no Centro Prisional do Luxemburgo em Schrassig", anunciou esta quarta-feira o Ministério Público, em comunicado.



O homem foi acusado de homicídio premeditado e, em segundo lugar, de assassinato, violação da lei sobre armas e munições e ameaças.



A tragédia aconteceu por volta das 10 horas de segunda-feira, na Rue des Trévires. Os vizinhos, que já tinham uma relação conflituosa há vários anos, terão tido uma discussão e José disparou sobre Dany com uma caçadeira, em plena rua. Depois atingiu também a mulher do vizinho, que tentara fugir.

Desavenças duravam há anos

Os vizinhos de José e Dany contam que havia uma relação complicada entre ambos há vários anos.



Tanto José como o casal assassinado eram reformados. O homem de 74 anos será um ex-guarda prisional, segundo os vizinhos. Vivia com a mulher e tem pelo menos duas filhas, que o costumavam visitar.

Já Dany e a companheira, que terá origem asiática, também viviam só os dois naquela rua há mais de 13 anos, segundo um morador que falou ao Contacto. O português tinha pelo menos uma filha que esteve na segunda-feira no local com as autoridades.

No comunicado, o Ministério Público volta a relembrar que "qualquer pessoa sob investigação ou em processo penal é presumida inocente até ser provada a sua culpabilidade por uma decisão final do tribunal competente".

