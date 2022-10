O autor dos disparos mortais tem 74 anos e é português. Uma das vítimas também era portuguesa.

Luxemburgo 2 min.

Reportagem

Niederkorn. Discussão entre vizinhos portugueses acaba em tragédia

Tiago RODRIGUES O autor dos disparos mortais tem 74 anos e é português. Uma das vítimas também era portuguesa.

O homem que matou duas pessoas na manhã desta segunda-feira, em Niederkorn, tem 74 anos e é português. As duas vítimas - um casal, ela com 62 anos e ele, também português, com 54 - viviam na casa ao lado do atirador.

Os vizinhos tinham uma relação difícil há vários anos, segundo outros moradores da Rue des Trévires. Uma das vizinhas contou ao Contacto como uma discussão acabou em tragédia. "Estava na sala e ouvi um barulho muito grande, que me parecia o som dos caixotes do lixo. Quando espreitei à janela, vi um homem deitado no chão e outro com uma caçadeira nas mãos", relata, sem identificar-se.

Duas pessoas mortas a tiro esta manhã em Niederkorn O suspeito da autoria dos disparos mortais é um idoso e já foi detido.

"Depois vi a mulher a fugir. O homem voltou a carregar a arma e disparou novamente. Depois aproximou-se do corpo para verificar se [a mulher] estava morta e a seguir entrou em casa como se nada fosse", conta, descrevendo todo o aparato. "A polícia não demorou muito e quando se apercebeu da gravidade da situação chegaram os reforços", acrescentou a testemunha.

O Contacto apurou, no local, que tanto o atirador como uma das vítimas são portugueses.

Foram disparados quatro tiros por volta das 10 horas. As primeiras equipas de intervenção chegaram poucos minutos depois e montaram um dispositivo de intervenção, com agentes equipados com coletes à prova de balas, capacetes e metralhadoras, que isolaram várias ruas perto da estação de Niederkorn.

"Havia polícia por todo o lado"

Sandra Matos, funcionária do restaurante português "O Bom Talher", que fica perto do local do crime, conta ao Contacto o que viu. "Havia polícia por todo o lado. Depois vimos um helicóptero e os camiões. Parecia um filme. Fecharam logo a rua e disseram-nos para irmos para dentro de casa para nos protegermos, porque ainda não tinham apanhado o homem", explica.

"Foi um bocado assustador. Eram tantos carros da polícia... Foi impressionante. Um dos clientes do restaurante contou que tinha sido uma discussão entre vizinhos, que são portugueses, e que o homem disparou sobre o casal. Disse que os vizinhos não se entendiam", conta Sandra Matos, referindo que a intervenção da polícia demorou mais do que uma hora.

O Ministério Público confirmou, mais tarde, através de comunicado, que no local dos crimes, "os agentes encontraram os corpos de duas pessoas que tinham sido alvejadas a poucos passos de casa. As vítimas eram uma mulher de 62 anos e o marido de 54 anos".

O suspeito foi detido e será presente ao juiz de instrução na manhã de terça-feira.

*Notícia atualizada às 17h53.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.