Um jovem sem abrigo deixou um homem de 60 anos, que lhe deu abrigo durante o Natal, morrer num incêndio quando estava a dormir, em 2019. A questão da punição adequada é muito complexa.

Jovem acusado de deixar homem de 60 anos morrer em incêndio

"Ele simplesmente não se importou", foram as palavras de um perito em psiquiatria sobre o caso. E são apenas uma peça do puzzle num caso criminal extremamente complexo em que a hipótese de crime de homicídio premeditado é equilibrada com a de um acidente banal.

No dia 26 de dezembro de 2019, há um incêndio num apartamento num edifício de apartamentos na Rue du Golf, em Senningerberg, na comuna de Niederanven. Um dia mais tarde, o residente, um homem de 60 anos que os bombeiros tinham resgatado vivo do incêndio, morre de inalação de fumo. Tinha 40% da pele queimada.

A vítima também tinha uma ferida aberta na cabeça e havia, à primeira vista, duas fontes de incêndio no apartamento. Levanta-se assim uma questão: foi um assassinato? Além disso, surgiu um suspeito muito pouco tempo após o incêndio: um sem abrigo, na altura com 23 anos, que tinha recebido abrigo da vítima durante as férias de Natal.

Quando é detido, tem consigo as chaves do apartamento e o telemóvel da vítima, incluindo a embalagem original com os códigos correspondentes. O suspeito tem um historial de fogos, que ateava para apagar as suas frustrações.

Cenário assustador

O suspeito explicou a um psiquiatra que tinha deliberadamente embebedado o homem a fim de o matar no incêndio. Acusou a vítima de ser um pedófilo e que ele próprio tinha sido vítima de abuso sexual.

Durante uma segunda entrevista e também mais tarde na sala de audiências, ele refutou esta afirmação e falou de um acidente. Disse que tinha acendido velas no quarto, que provavelmente tinham caído de uma cómoda para a roupa, enquanto ele próprio se tinha injetado com drogas na casa de banho.

Mais tarde, quando ele voltou a entrar na sala, já estava em chamas. Decidiu fugir para se salvar. E deixou a vítima a dormir no sofá.

No dia 26 de dezembro de 2019, os bombeiros conseguiram resgatar um homem de 60 anos vivo de um apartamento em chamas. Um dia depois, ele morreu. Foto: CGDIS

Ambas as sequências de acontecimentos sugerem uma abordagem fria por parte do perpetrador. Mas em ambos os cenários, continuam a existir lacunas no guião. A ferida da vítima não parece ter sido causada por violência e a segunda fonte do fogo revelou-se um incêndio secundário.

Não há provas convincentes de fogo posto - em particular, não houve acelerador. Mas a sequência de acontecimentos apresentada pelo acusado também pode ser refutada. As velas poderiam ter sido a fonte do incêndio, mas não da forma como o acusado alega. O fogo poderia também ter sido simplesmente iniciado com um isqueiro.

A questão de saber se o incêndio foi causado por um acidente ou intencionalmente não pode ser esclarecida sem dúvidas. É evidente, porém, que o acusado está plenamente consciente do perigo em que deixou a vítima adormecida. Ele decide fazê-lo de qualquer maneira.

Passado de abusos

"Não tinha razões para lhe fazer mal", afirmou Brendan Lee F. em tribunal. "Eu não o ajudei, isso foi errado e lamento", continuou, sem oferecer muito mais informações sobre o que aconteceu.

É isso que faz o perito em psiquiatria, traçando a vida do acusado. Tem um passado marcado pelo abuso sexual por parte do seu pai - em resultado do qual o jovem ainda tem de lidar com a incontinência urinária como um adulto.

E um comportamento agressivo pronunciado, que o levou a ser colocado nos cuidados estatais aos oito anos, depois em instituições psiquiátricas juvenis na Alemanha e no estrangeiro. Com 18 anos, não encontra o seu caminho nem mesmo em estruturas supervisionadas, optando por viver na rua. E é lá que está bem, assegura o próprio Brendan.

No entanto, ele atrai repetidamente a atenção devido à sua baixa tolerância e frustração. Torna-se então violento e provoca incêndios. Mal atingiu a idade adulta, bateu num conhecido do seu pai com uma barra de ferro, que mal sobreviveu. O homem era um pedófilo, disse ele ao psiquiatra. Está ainda pendente um julgamento sobre este crime.

Um jovem perigoso

As tendências depressivas e as tentativas de suicídio também fazem parte do seu passado. Brendan tentou tirar a sua própria vida logo após o primeiro dia do julgamento em Schrassig. Porque não podia viver com a culpa.

O diagnóstico do perito é claro: um distúrbio de personalidade limítrofe, comportamento anti-social, uma mente subdepressiva e disfórica. Em resumo: Brendan é instável em relação a si próprio e aos outros, bem como muito impulsivo e, portanto, não consegue encontrar o seu caminho na vida. Juntamente com a sua total incapacidade de lidar com qualquer frustração, isto torna Brendan perigoso.

O suspeito é detido pouco depois do incêndio. Tinha estado com a vítima apenas dois dias antes do incêncio. Foto: CGDIS

Só agora que ele está preso é que o perigo está contido. Mas apesar do quadro clínico pronunciado, ele é plenamente capaz para ser punido. "Ele está constantemente a tentar escrever a sua própria história na qual se possa encontrar de novo", diz o psiquiatra. Mas sem sucesso.

O caso é extremamente complexo. Cabe agora ao tribunal decidir como lidar com o jovem. O representante da acusação fala de um procedimento "vil", acusando Brendan de ter deixado a vítima morrer da pior maneira possível - viva no incêndio. "Uma certa consciência permanece sempre", elaborou o procurador. "O homem ainda tentou fugir, mas não conseguiu chegar à porta".

Qual é a pena adequada?

Teria sido fácil extinguir o incêndio com apenas dois litros e meio de água, como o perito em incêndios tinha calculado, acrescentou o Ministério Público. Além disso, o fogo só tinha crescido em tamanho muito lentamente. Brendan ainda tinha quase duas horas para evitar o pior. Mas ele simplesmente decidiu não o fazer e foi-se embora.

A origem do incêndio não pode ser esclarecida. Agora é apenas uma questão de encontrar uma punição adequada para o acusado. O procurador exige uma pena de prisão de seis anos. A liberdade condicional parcial era possível, mas ele não sabia se seria adequada.

A advogada de defesa do arguido intervém. Embora inicialmente exija um parecer de perito adicional sobre a possível capacidade criminal do arguido e uma absolvição para esse efeito, ela defende uma liberdade condicional parcial com certas condições. Isto permitiria a Brendan submeter-se a terapia - para que ele não estivesse no mesmo ponto que hoje quando foi libertado da prisão.

O veredicto será conhecido no dia 15 de julho.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição alemã do Luxemburger Wort)

