Nicolas Schmit visita Parlamento luxemburguês esta segunda-feira

É um lugar que conhece bem. O comissário europeu para o Emprego e Direitos sociais, o luxemburguês Nicolas Schmit, é recebido esta segunda-feira pela Câmara dos Deputados. A visita tem início previsto para as 9h.

Da agenda da deslocação sabe-se apenas que o antigo ministro do Trabalho do Grão-Ducado irá reunir-se com "os membros de todas as comissões parlamentares".

A sessão será aberta ao público e transmitida em direto no site do Parlamento.

O luxemburguês de 69 anos foi ministro do Trabalho durante nove anos, entre 2009 e 2018. Ocupa o cargo de comissário europeu para o Emprego e Direitos sociais desde 2019.







