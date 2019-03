O antigo ministro socialista do Trabalho é o candidato do Luxemburgo à Comissão Europeia, ‘privado’ de comissário desde 2014 por ter um presidente luxemburguês, Jean-Claude Juncker.

Nicolas Schmit diz que não se pode pedir aos mais pobres para salvar o Planeta

Manuela Pereira O antigo ministro socialista do Trabalho é o candidato do Luxemburgo à Comissão Europeia, ‘privado’ de comissário desde 2014 por ter um presidente luxemburguês, Jean-Claude Juncker.

Nicolas Schmit nunca escondeu a sua ambição europeia e desta vez está mesmo na linha da frente. O Governo decidiu optar por um socialista para ocupar um lugar de comissário e coube ao LSAP designar o seu candidato.

O cabeça de lista do LSAP às eleições europeias de 26 de maio revela-se muito crítico sobre o estado da União Europeia, considerando que “não é suficientemente justa e social”.

Nicolas Schmit defende uma “Europa mais social e ecológica”, mas recusa a ideia de que o combate contra o aquecimento global se faça à custa das pessoas com rendimentos modestos, aludindo ao aumento do imposto sobre os combustíveis em França, que deu origem aos protestos dos chamados ‘coletes amarelos’.

A verdade é que o Governo luxemburguês - do qual faz parte o LSAP em coligação com o DP e o Déi Gréng - também vai aumentar o imposto sobre o combustível, argumentando que se trata de uma medida para lutar contra o aquecimento global.

No Orçamento do Estado para 2019, apresentado esta terça-feira, o imposto sobre o gasolina vai subir um cêntimo por litro e o do gasóleo dois cêntimos por litro.

Impostos à parte, Nicolas Schmit confiou à Rádio Latina que esta Europa não o satisfaz e que a classe política deve ouvir mais os cidadãos.

O socialista afirma ainda que “Portugal é um exemplo de que austeridade não é uma fatalidade”.

Quanto às eventuais pastas na Comissão Europeia, Nicolas Schmit ambiciona ficar com o Emprego e os Assuntos Sociais.

Nicolas Schmit prestou estas declarações à Rádio Latina durante o Festival das Migrações que teve lugar no passado fim de semana, na LuxExpo, em Kirchberg.

O socialista, de 65 anos, não “quis” integrar o Governo após as eleições legislativas de 2018, depois de 14 anos consecutivos em funções governativas.

Nicolas Schmit foi ministro-adjunto dos Negócios Estrangeiros e da Imigração, entre 2004 e 2009. Nos últimos nove anos foi ministro do Trabalho.