Neve volta ao Luxemburgo no fim de semana

Previsões apontam para o regresso da neve durante a noite de sábado para domingo.

Os serviços de meteorologia do Luxemburgo apontam para o regresso da neve ao país na noite de sábado para domingo com temperaturas mínimas que devem oscilar entre os -5 e os -3 graus, enquanto as máximas variam entre quatro e seis graus.

Segundo o Meteolux, a manhã de domingo poderá ainda apresentar chuva que tornará as estradas mais escorregadias, situação que deve registar melhorias ao início da tarde.

Na segunda-feira, as previsões mencionam chuva misturada com um pouco de neve, voltando a situação a evoluir no final do período matinal.



