O Grão-Ducado ficou coberto por um manto branco esta sexta-feira, como previsto pelo MeteoLux.

Neve regressou ao Luxemburgo. Veja as fotos

Redação O Grão-Ducado ficou coberto por um manto branco esta sexta-feira, como previsto pelo MeteoLux.

Os flocos de neve começaram a cair ao final desta manhã e rapidamente tingiram de branco todo o país.

Em algumas zonas, como a capital, o chão ficou coberto por uma fina camada de neve, que deverá manter-se nas próximas horas, uma vez que as temperaturas deverão oscilar entre os -1 e 1 graus no decorrer do dia.

O regresso da neve ao Luxemburgo alinha-se com as previsões do MeteoLux, que já apontara a possibilidade de queda de neve no final desta semana.

Recorde-se que o instituto de meteorologia colocou todo o país sob alerta amarelo entre as 18h de sexta-feira e as 04h59 de sábado devido à queda de neve.

