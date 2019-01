Serviços de meteorologia deixam aviso para sábado e domingo.

Neve prevista para o fim de semana

Serviços de meteorologia deixam aviso para sábado e domingo.

Os serviços de meteorologia do Luxemburgo deixaram um aviso sobre a possível queda de neve no fim de semana, alertando acerca das condições nas estradas.

Segundo o Meteolux, a queda de neve está prevista para o início de sábado e de domingo, podendo depois diminuir de intensidade e misturar-se com chuva.



Fotos: Neve em todo o Luxemburgo Veja aqui imagens de beleza um pouco por todo o país.

As temperaturas mínimas devem oscilar entre -1 e dois graus no sábado, enquanto no domingo estarão entre -3 e zero graus.



No começo da próxima semana, os serviços de meteorologia admitem ainda a queda de neve para terça-feira, em especial a partir da tarde, com acentuada descida das temperaturas mínimas (entre -7 e -5 graus).



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.