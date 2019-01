Serviços de meteorologia mantêm alerta amarelo para todo o país.

Neve prevista para hoje à tarde

Serviços de meteorologia mantêm alerta amarelo para todo o país.

Os serviços de meteorologia mantêm o alerta amarelo emitido ontem para todo o país por causa da queda de neve, cujo regresso está previsto para hoje, entre as 16:00 e as 21:00. O Meteolux relembra ainda os cuidados reforçados a ter face ao perigo que representam as estradas escorregadias.



Com temperaturas mínimas entre -8 e -6 graus (no norte podem mesmo atingir os -10), as condições vão apresentar-se favoráveis à queda de neve também amanhã, prevendo o Meteolux que, após interrupção na quinta e na sexta-feira, a neve possa voltar no fim de semana.



A onda de frio deverá prolongar-se durante toda a semana, embora no domingo as temperaturas mínimas previstas oscilem entre -4 e -2 graus.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.