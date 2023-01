Termómetros vão começar a descer já no fim de semana.

Meteorologia

Neve poderá regressar ao Luxemburgo na próxima semana

Redação Segundo as previsões do Meteolux, as temperaturas mínimas descem a valores negativos na segunda e terça-feira e poderão ser acompanhadas de queda de neve.

O Meteolux prevê temperaturas negativas e a possibilidade de queda de neve no Grão-Ducado no início da próxima semana.

De acordo com as previsões do Instituto de Meteorologia luxemburguês, para segunda-feira estão previstas temperaturas máximas entre 1 e 3 graus, enquanto as mínimas poderão chegar aos -1.

Na terça-feira, a descida acentua-se, com as máximas a ficarem entre os 0 e os 2 graus e as mínimas a poderem atingir os -2.

Nos dois poderá ocorrer precipitação sob a forma de neve, de acordo com o organismo.

No fim de semana já se notará mais o frio, com as mínimas a descer para entre os 3 e os 5 graus.

As máximas vão oscilar entre os 8 e os 10 graus no sábado, respetivamente, descendo no domingo para valores entre os 5 e os 7 graus.

No sábado está prevista alguma chuva, que poderá abrandar no domingo, onde o sol poderá aparecer em alguns momentos.

