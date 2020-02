Com a descida das temperaturas, o instituto de meteorologia luxemburguês prevê queda da neve na próxima semana.

Neve no Grão-Ducado? Meteolux diz que é esta semana

As temperaturas vão cair em todo o país já a partir de segunda-feira. Entre quarta e quinta-feira, o Meteolux prevê inclusivamente queda de neve com os termómetros a descer aos 0°C em todo o país.

Os flocos podem passar despercebidos durante as chuvas que estão previstas para os próximos 7 dias. A estação do instituto meteorológico de Findel avisa, no entanto, que as previsões podem alterar-se com o decorrer da semana.

Há três dias a prever a queda de neve no país, os avisos do Meteolux não se têm concretizado. Com a aproximação da primavera, 2020 parece seguir a tendência do ano passado, de resto, o terceiro ano mais quente no Grão-Ducado.

De qualquer forma, os meteorologistas luxemburgueses recomendam cuidados redobrados nas estradas com a eventual acumulação de gelo nas vias.