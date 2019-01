Serviços de meteorologia deixam aviso para o final do dia de hoje e para esta sexta-feira.

Neve mantém Luxemburgo em alerta

Os serviços de meteorologia mantêm o alerta amarelo para hoje devido à queda de neve em todo o país, entre as 19:00 e as 8:00 de amanhã. E, para esta sexta-feira, o alerta será válido entre as 19:00 e as 23:30.

O Meteolux alerta para os cuidados redobrados a ter nas estradas devido aos perigos do piso escorregadio. Ontem, registaram-se mais de duas dezenas de acidentes devido aos efeitos da queda de neve. E o trânsito esteve caótico logo pela manhã, porque a neve dificultava a circulação, gerando-se inúmeras filas de trânsito. O limite de velocidade nas autoestradas foi mesmo reduzido para 90 kms/hora com o objetivo de diminuir o número de acidentes.

O aeroporto do Luxemburgo está a registar algumas perturbações no tráfego aéreo devido às condições meteorológicas. As temperaturas vão permanecer baixas, oscilando entre -2 e um grau, prevendo o Meteolux que a neve mantenha a presença durante o fim de semana.



