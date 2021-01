De acordo com o instituto luxemburguês de meteorologia (MeteoLux), temperaturas vão descer até sabado.

Neve. Luxemburgo sob alerta amarelo

O Luxemburgo volta a estar esta quinta-feira sob alerta amarelo devido à previsão de queda de neve. De acordo com o instituto luxemburguês de meteorologia (MeteoLux), o aviso deverá estar em vigor até às 19:00.

As previsões do MeteoLux apontam para queda de neve com alguma intensidade em determinados pontos do país, embora o aviso amarelo abranja todo o território nacional. Em algumas zonas o manto branco poderá atingir os oito centímetros de espessura.

O instituto alerta também para o risco de piso escorregadio devido à queda de neve e chuva. Para sexta-feira as previsões são muito semelhantes, com provável queda de neve, embora de fraca intensidade. Quanto às temperaturas, esta quinta os termómetros deverão descer até aos -2°C de mínima. Já sexta e sábado poderão baixar ainda mais até aos -6°C. Ainda de acordo com o Meteolux o sol deverá espreitar no fim de semana.

O alerta amarelo é o terceiro mais grave de uma escala de quatro e significa "perigo potencial".



