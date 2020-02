Alerta amarelo foi prolongado até à meia-noite devido ao vento forte.

Neve. Limite de velocidade reduzido para 70 km/h nas autoestradas luxemburguesas

Manuela PEREIRA Alerta amarelo foi prolongado até à meia-noite devido ao vento forte.

A queda de neve no Grão-Ducado esta quinta-feira está a provocar perturbações no trânsito, tendo o limite de velocidade nas autoestradas sido reduzido para 70 km/h. Há vários acidentes e vias cortadas à circulação rodoviária. Pouco antes do meio-dia a A13 registou dois acidentes, um em cada sentido. O primeiro entre Hellange e Frisange, na direção de Schengen. O outro acidente aconteceu por volta da mesma hora na direção de Pétange.

Registam-se também perturbações na A7, A6, A3 e A1, com algumas vias bloqueadas devido à forte queda de neve. Na página do Twitter da ACL (Automóvel Clube do Luxemburgo) é possível acompanhar ao minuto os constrangimentos ao trânsito no país, ou através do CITA.lu.

O Instituto de Meteorologia luxemburguês colocou o país está sob aviso amarelo até à meia-noite, devido à queda de neve e vento forte. Em alguns locais a neve pode atingir dez centímetros de altura e são esperadas rajadas até aos 80 km/h.



