O Meteolux pede especial cautela aos condutores nas estradas "escorregadias devido à formação de gelo".

Neve deverá regressar esta quinta-feira ao Luxemburgo

O dia amanheceu nublado no Grão-Ducado, mas as nuvens poderão dar lugar a períodos de ligeira precipitação que poderão estar misturados com alguma neve durante a tarde e noite, informa o Meteolux no seu boletim diário.

Para esta quinta-feira, o instituto de meteorologia prevê, também, "estradas escorregadias devido à formação de gelo", pelo que os condutores deverão ser especialmente cautelosos nas suas viagens.

Os termómetros deverão ficar-se pelos 2 graus de máxima esta quinta com mínimas de 0 graus para a noite.

O resto da semana deverá ser um pouco mais ameno. Apesar do tempo nublado, estão previstas algumas abertas na sexta, sábado e domingo.

Na sexta-feira, as temperaturas máximas poderão chegar aos 4 graus e as mínimas vão rondar os -1.

No sábado e no domingo, as mínimas vão manter-se estáveis, entre os -4 e os -2 graus, e as máximas poderão situar-se entre os 0 e os 3 graus.

