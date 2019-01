Queda de neve durante a noite está a causar fortes condicionamentos no trânsito.

Neve deixa todo o país em alerta

O Luxemburgo está em alerta amarelo e a circulação nas estradas tornou-se problemática devido à queda de neve durante a noite um pouco por todo o país. São os efeitos gerados pela passagem da tempestade Gabriel em território luxemburguês.



Os serviços de meteorologia, que ontem emitiram um alerta amarelo para esta quarta-feira até às 23:30, renovaram o alerta para quinta, entre as 19:00 e as 23:30, avisando acerca de mais neve e para os cuidados a ter nas estradas devido aos perigos do piso escorregadio.

O Meteolux refere níveis entre cinco e dez centímetros para a neve durante o dia de hoje, enquanto na quinta-feira esses limites podem oscilar entre um e três centímetros.

As temperaturas mínimas devem situar-se entre -3 e -1 graus, não passando as máximas de um grau. Pelo menos até domingo, os serviços de meteorologia admitem a queda de neve, por vezes misturada com chuva.



