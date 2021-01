Temperaturas durante a tarde podem subir um pouco acima dos zero graus, mas voltam a descer com o aproximar da noite.

Neve dá tréguas este sábado e sol deverá espreitar durante a tarde

Redação Temperaturas durante a tarde podem subir um pouco acima dos zero graus, mas voltam a descer com o aproximar da noite.

A neve vai dar tréguas neste primeiro sábado de 2021. A manhã começou com nevoeiro, mas o sol deverá espreitar da parte da tarde.

Segundo as previsões do Meteolux, com o sol as temperaturas por essa altura vão aquecer também um pouco, face às restantes horas do dia, ficando acima dos 0º.C (entre 0º.C e 2º.C).

Com o aproximar da noite, voltam aos valores negativos da manhã, entre -3º.C e -1º.C.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.