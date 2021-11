Temperaturas vão manter-se baixas nos próximos dias.

Neve coloca todo o país em alerta amarelo a partir das 18h

Susy MARTINS

O Luxemburgo vai estar em alerta amarelo de neve a partir das 18h00 desta sexta-feira e até à meia-noite. De acordo com o Instituto luxemburguês de Meteorologia (Meteolux), o alerta estende-se a todo o país.

Prevê-se que caia 1 a 3 cm no sul do país, enquanto no norte pode chegar aos 6 cm de altura. O alerta amarelo é o terceiro mais grave de uma escala de quatro e significa "perigo potencial".



O instituto de meteorologia alerta para a necessidade de atenção redobrada nas estradas devido ao piso escorregadio. As temperaturas vão manter-se baixas nos próximos dias, com as mínimas negativas este sábado, segunda e terça-feira.

As máximas não deverão ultrapassar os 3 graus no sábado, domingo e segunda-feira. A partir de terça sobem ligeiramente, para os 6 graus. O céu deverá manter-se nublado com o sol a espreitar no próxima terça-feira.

