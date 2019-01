O Luxemburgo vai estar em alerta amarelo a partir das 18h00 de domingo até às 23h30 de segunda-feira.

Neve coloca todo o país em alerta amarelo a partir das 18h

O Luxemburgo vai estar em alerta amarelo a partir das 18h00 de domingo até às 23h30 de segunda-feira.

O Meteolux avisa que haverá queda de neve em todo o país, que pode chegar aos 8 cm no norte do país, aos 10 cm na região das Ardenas e aos 4 cm no sul.