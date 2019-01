Os serviços de meteorologia lançaram um aviso por causa das condições do tempo que se prolonga até logo à noite.

Neve coloca o país em alerta amarelo até às 23h30

Os serviços de meteorologia lançaram um aviso por causa das condições do tempo que se prolonga até logo à noite.

O Luxemburgo vai estar em alerta amarelo até às 23h30 desta segunda-feira devido à queda de neve.

O Meteolux avisa que haverá queda de neve em todo o país, que pode chegar aos 8 cm no norte do Grão-Ducado, aos 10 cm na região das Ardenas e aos 4 cm no sul.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.