Neve atinge França e aproxima-se do Luxemburgo

Várias cidades francesas foram afetadas por nevões durante a noite. No Grão-Ducado, as previsões apontam para ventos fortes e possibilidade de queda dos primeiros flocos.

A cidade de Saint-Étienne, onde a camada de neve atingiu os 16 centímetros de espessura, é apenas um dos exemplos das regiões gaulesas que, durante a noite, foram afetadas por nevões. Grenoble estava com seis centímetros de neve, Aurillac tinha oito, Château-Chinon debatia-se com 11 e Ussel com 13



De acordo com o diário Le Monde, os registos mostram queda de neve numa área que vai das Ardenas a Aveyron, estando várias regiões do país em alerta laranja. O centro do país e a Borgonha foram afetados e o trânsito sofreu inúmeras perturbações, tal como a circulação ferroviária.



No Luxemburgo, as previsões do serviço de meteorologia referem-se a ventos fortes, com rajadas até 75 km/hora, podendo os primeiros flocos de neve assinalar também a sua presença.



