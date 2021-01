O frio continua a não dar tréguas no Luxemburgo.

Neve. -10°C este sábado no Luxemburgo

Este fim de semana, o Instituto Luxemburguês de Meteorologia (MeteoLux), lançou dois alertas, de frio e neve.

A partir das 2h deste sábado, as temperaturas podem chegar aos -10°C, pelo menos até às 10h da manhã. Durante a tarde, das 18h às 24h, está prevista novamente queda de neve no Grão-Ducado, com acumulação entre os 2 e 4 centímetros.

Neve provoca 62 acidentes e cinco feridos ligeiros Três dos acidentes causaram cinco feridos ligeiros, que foram transportados para o hospital para observação.

O alerta amarelo é o terceiro mais grave de uma escala de quatro e significa "perigo potencial".

A neve já fez estragos no Grão-Ducado esta semana, ao provocar 62 acidentes e cinco feridos ligeiros na sequência de acidentes de viação registados nas últimas horas nas estradas nacionais.













