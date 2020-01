Desde quinta-feira que as assinaturas Standart e Premium do serviço de streaming custam mais dois euros. O preço do pacote Básico mantem-se inalterado.

Netflix mais caro no Luxemburgo

Desde quinta-feira que as assinaturas Standart e Premium do serviço de streaming custam mais dois euros. O preço do pacote Básico mantem-se inalterado.

O Netflix atualizou os preços das mensalidades no Grão-Ducado esta quinta-feira. As novas tarifas já estão em vigor. Luxemburgo e Bélgica já pagam o mesmo que os franceses para aceder às centenas de série e filmes disponíveis na plataforma.

Assim, a assinatura Standart passa de 9,99 para 11,99 euros e a Premium de 13,99 para 15,99. O aumento de 2 euros não se aplica por enquanto ao pacote Básico que mantém o preço inalterado nos 7,99 euros por mês.

"Estamos a ajustar as nossa tarifas para refletir o nosso investimento contínuo em séries e filmes, bem como nas melhorias que estamos a fazer no nosso serviço", explica a plataforma em comunicado. Na mesma nota, o porta-voz do Netflix explica que a empresa decidiu manter os preços no pacote Básico para garantir que "o conteúdo permaneça acessível ao maior número de pessoas possível".

Uma das maiores inovações lançada com a atualização das tarifas é o "Smart Downloads" que permite que os utilizadores vejam o conteúdo fora de casa. Isto sem sobrecarregar o smartphone ou o tablet com os vários episódios descarregados.