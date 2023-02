"Neste momento em Portugal está-se a sobreviver e isso choca-nos"

João Carlos Durão, Nélia Cordeiro Durão e os seus filhos são uma das novas famílias portuguesas do Luxemburgo.

São profissionais que vieram para o Grão-Ducado à procura de oportunidades de carreira internacionais e de um futuro melhor para os seus filhos. João Carlos Durão, Nélia Cordeiro Durão e os seus filhos são uma das novas famílias portuguesas do Luxemburgo.

O acaso que os sentou lado a lado no avião para o Luxemburgo fez com que ficassem amigos para a vida. João Carlos Durão, informático, regressava a Portugal após uma visita ao Grão-Ducado para uma entrevista de emprego e ao seu lado seguia António David, engenheiro do ambiente que ia a Portugal para celebrar o Natal com a família. Durante a viagem trocaram contactos e a promessa que se conseguisse o emprego João informava o seu parceiro de trajeto.



Se João Carlos Durão não tivesse ouvido Rodrigo, filho de António que também seguia no avião a cantar canções de Natal em várias línguas diferentes, talvez não tivesse tanta certeza que era esta educação poliglota que queria para os seus filhos.

Quando chegou a casa, na altura em Lisboa, contou impressionado à sua mulher Nélia a história do menino do avião que falava várias línguas diferentes e confessou que era mesmo esta formação que queria para os filhos.

"Vamos todos para lá! Já viste o potencial que isto têm para os miúdos. Trabalhamos em áreas com muita procura no mercado. Um profissional que acabe um curso superior a falar cinco línguas fluentes, das quais três são das mais importantes - inglês, francês e alemão - tem o mundo aberto em termos de oportunidades", descreveu João. Nélia concordou.

Foi na véspera de Natal, de 2017, que soube que tinha conseguido o lugar numa empresa que prestava apoio de consultoria informática ao Parlamento Europeu, no Luxemburgo. Uma prenda inesperada. Dias depois respondeu ao email do recém-amigo, dizendo-lhe que tinha conseguido o emprego e em que dia chegava.

Aqui conseguimos ter uma qualidade de vida completamente diferente da que temos em Portugal. Temos tempo para a família, coisa que em Portugal não conseguíamos porque tinha um horário de entrada, mas nunca tinha horário de saída. Nélia Cordeiro Durão

Quando aterrou no final de fevereiro de 2018 tinha à sua espera no aeroporto do Findel, António David que o levou a almoçar com a família a sua casa e ao hotel em que ficou. E mais tarde o ajudou a conseguir arrendar um apartamento. São coisas que nunca se esquecem.

Hoje João Carlos Durão é responsável na área de sistemas de informação de uma das instituições europeias no Luxemburgo.

Licenciado em Informática pela Universidade Autónoma de Lisboa está agora a fazer um mestrado no Instituto Superior Técnico à distância em parceria com a Universidade Aberta. Para trás ficam 10 anos de experiência profissional em Portugal, dos quais seis numa empresa do grupo de seguros AXA. É especialista em SAP, um software de gestão alemão que está em todas as grandes empresas e instituições publicas e privadas pelo mundo fora.

A vontade de ter uma experiência internacional levou-o a pedir uma licença sem vencimento e a tentar um projeto em Angola que acabou por não se concretizar. Os três meses passados no país "tiveram um impacto brutal" na sua filha Matilde. "Não havia dinheiro que pagasse a minha ausência, porque isso iria impactar na vida da minha filha", sublinha. Depois dessa experiência em Angola concluiu que se arranjasse emprego na Europa seria muito mais fácil para a família o acompanhar.

Seguiu-se a odisseia de enviar currículos para agências de recrutamento europeu. Começaram por surgir uma série de oportunidades para instituições europeias, mas não eram da sua área. Um dia surgiu a vaga que há tanto tempo esperava para colaborar com uma empresa que trabalhava numa das divisões do Parlamento Europeu sediada no Grão-Ducado.

A sua viagem para a entrevista foi atribulada. O avião teve que ser desviado para Bruxelas por causa do nevão que se fazia sentir no Luxemburgo. Tinha comprado bilhetes para ir e voltar no mesmo dia. Mas adiaram-lhe a entrevista e teve que dormir no Luxemburgo.

Lembra-se que na altura estava tudo esgotado e que teve que pagar 400 euros pelo quarto do hotel. Durante a entrevista foram todos "cinco estrelas". "Receberam-me muito bem e fiquei muito impressionado", conta Foi escolhido e começou o trabalho em fevereiro quando Nélia estava grávida do segundo filho, Pedro. Até agosto foi uma correria, e todos os fins de semana ia e vinha a Lisboa.

Em setembro, Nélia, economista que trabalhava no Ministério da Agricultura, acabou por pedir licença sem vencimento pós ter terminado a licença de maternidade, e mudou-se para o Luxemburgo.

A organização do Luxemburgo sentiu-se quando a filha Matilde começou na escola. Depois de inscrever a família na comuna, no mesmo dia recebeu um telefonema da professora da filha a dizer que estava pronta a receber Matilde no dia seguinte e para virem meia hora mais cedo para que lhes pudesse explicar tudo.

E assim foi. "No dia a seguir estava à nossa espera com tudo preparado e a lista do que tínhamos que comprar numa escola pública com condições impecáveis que não há sequer nas escolas privadas em Portugal", reconhece João Carlos Durão.

No início, a menina ainda queria voltar para Portugal para perto dos seus amigos, mas meses depois já estava completamente integrada. Tinha quatro anos e "adaptou-se muito bem", conta Nélia. Quando chegava a casa da escola contava: "falo como consigo e os meus amigos entendem-me e brincamos todos juntos".

"Na Páscoa já falava luxemburguês fluentemente com a professora. Os miúdos adaptam-se muito mais rapidamente. Nós somos muito mais resistentes à mudança", relata Nélia

Quando Pedro, o filho mais novo também entrou na escola, Nélia retomou o seu trabalho numa instituição da Função Pública portuguesa. Mas agora em regime de teletrabalho. Um regime que mantém até agora.

1 Adaptação progressiva Copiar o link

"Obviamente que sair do nosso país, deixar a nossa casa, os nossos amigos e família, o nosso conforto do lar não é fácil. Há sempre a saudade e a questão de querer voltar. Confesso que o primeiro ano foi extremamente difícil para mim. Mas hoje se o João me perguntar: queres voltar para Portugal? Sou a primeira a dizer que não!", afirma Nélia, sem dúvidas.

"Aqui conseguimos ter uma qualidade de vida completamente diferente da que temos em Portugal. Temos tempo para a família, coisa que em Portugal não conseguíamos porque tinha um horário de entrada, mas nunca tinha horário de saída. Aqui começa-se o dia muito cedo mas também se consegue sair mais cedo e ter disponibilidade para os nossos filhos e isso é uma mais valia", descreve.

(...) há uma grande diferença e capacidade de mão de obra portuguesa. Em Portugal quando começamos a trabalhar, fazemos tudo de A a Z. João Carlos Durão

Depois a formação dos filhos está a anos-luz da que conseguiam em Portugal. "Eles aqui têm muitas atividades, mesmo na escola pública e temos facilidade em podermos colocá-los noutras atividades. Por exemplo, a Matilde tem aulas de piano com uma professora particular e uma série de coisas que em Portugal não conseguíamos ter", afirma João. "Em Portugal, mesmo que se tenha uma remuneração aceitável, nunca se consegue dar estas condições aos nossos filhos em termos de atividades", sublinha Nélia.

Os novos migrantes portugueses no Luxemburgo Oportunidade de carreira internacional, qualidade de vida e melhores oportunidades para os filhos. Estas foram algumas das razões que levaram António David e Bárbara Reis a vir para o Grão-Ducado.

Sabe que há muitos que receiam vir trabalhar para o Luxemburgo, mas a família não hesitou. João deixa, no entanto, o alerta: "Se uma pessoa não vier para cá com um bom salário ou os dois a trabalhar é impossível porque o custo da habitação é obsceno e a maior fatia do que se ganha é para a habitação", confessa.

O que mais pesou na hora de mudar de país foi "o projeto de fazer carreira internacional para nós e para os miúdos".

"Em termos de organização o Luxemburgo dá cartas a Portugal, embora a dimensão seja muito diferente. Aqui vamos a um serviço público e na hora o assunto fica resolvido. Em Portugal infelizmente não é a mesma coisa…" desabafa Nélia.

O que se reflete também na organização do trabalho e no método, em que o Luxemburgo bate aos pontos Portugal. "Tive a sorte de entrar no Parlamento para uma posição de supervisão do que estava a ser feito", descreve João.

"Mas há uma grande diferença e capacidade de mão de obra portuguesa. Em Portugal quando começamos a trabalhar, fazemos tudo de A a Z. Quando aqui cheguei sabia mexer no sistema operativo, base de dados e aplicação SAP. Já os profissionais nesta zona daqui, da Europa, só fazem uma coisa ou são especialistas numa determinada área. Quando os portugueses chegam cá tem esse leque todo de conhecimento", diz.

"Da mesma forma que há portugueses que vêm trabalhar para a construção civil e chegam aqui e criam empresas que vingam. Uma pessoa que tenha vontade de trabalhar que tenha um conhecimento especializado vai vingar numa área que tenha procura", sublinha João. Um sinal dessa qualidade: desde que está no país no seu departamento já vieram "mais seis portugueses para a equipa".

"As coisas aqui funcionam de forma diferente"

"Uma pessoa habitua-se a isto, ganha-se substancialmente mais do que se ganha em Portugal, tem-se melhor qualidade de vida para nós como profissionais, família e para os nossos filhos", acrescenta o pai de família. "Depois estamos num país com quase um quarto da população portuguesa. Ouvimos falar português em todo o lado, o que chega a ser muito estranho quando chegamos", descreve João.

Mantém a tradição das receitas portuguesas em casa e, mesmo, quando vão ao restaurante. "Mesmo com os meus colegas do Parlamento quando organizamos um jantar ou almoço pedem para escolher um restaurante que seja português", revela.

Mas o casal que já adotou algumas tradições do país. "Como dar a prenda no dia do são Nicolau e uns dias antes os miúdos começam a colocar as pantufas à porta e nós lá vamos colocar um bombom ou o chocolate", diz Nélia.

Vão à missa todas as semanas e Nélia tornou-se catequista da comunidade portuguesa. Quando a filha Matilde cresceu foi para os escuteiros luxemburgueses em português (Agrupamento de Escuteiros de Santo Afonso). Através destas iniciativas "temos alguma proximidade com a cultura luxemburguesa".

Ter este conforto e este nível de amigos aqui faz com que Portugal só nos faça falta pelos nossos pais, avós dos nossos filhos. João Carlos Durão

Aos fins de semana gostam de estar com amigos e quando há férias escolares visitam as cidades à volta. "Porque estamos aqui tão próximos de tantos países", sublinha Nélia. No verão também aproveitam para fazer piqueniques nos lagos com os amigos.

"É um grupo de casais portugueses que vieram para o Luxemburgo com os filhos e que não têm cá família e por isso acabamos por ser a família uns dos outros", sublinha João. O trágico desaparecimento em 2019 da mulher de um dos casais (grave acidente de viação na A6), fez com que o grupo de amigos "ficasse ainda mais coeso". Uniram-se todos "Podemos constatar o poder das amizades", acrescenta.

"Ter este conforto e este nível de amigos aqui faz com que Portugal só nos faça falta pelos nossos pais, avós dos nossos filhos", confessa João.

Inicialmente iam com mais frequência a Portugal, agora vão duas a três vezes por ano. Visitam Lisboa, a Figueira da Foz e Castelo Branco de onde são os avós de João. O Algarve é poiso obrigatório no verão. "Vamos a Portugal por causa da família e para ir para à praia no verão. Tenho saudades da minha família, mas não tenho muitas saudades de Portugal sou sincero", confessa João. Obrigatório é juntar toda a família antes de regressarem.

"Esse é o outro lado da emigração, o sentido da união que fica por causa da saudade", adianta.

2 Incrédulos com a situação em Portugal Copiar o link

"Como é que um casal lá vive com menos de dois mil euros por mês? Com filhos para educar, contas para pagar e ainda vão comer fora e passar férias?, questionam. Assustador é que "os próprios bancos motivam que as pessoas se endividem", afirmam. "Neste momento em Portugal está-se a sobreviver e isso choca-nos", rematam.



Atuamente Vivem em Howald numa casa alugada porque comprar "uma casa é quase impossível. Pedem um milhão e isso corresponde a 4.500 euros de empréstimo por mês, por mais que se ganhe de ordenado é incomportável", lamenta João. Mas, no futuro, gostavam de comprar uma casa e ficar pelo Luxemburgo.

"Não emigrámos por necessidade, mas porque viemos à procura de oportunidades de carreira e crescimento, mas também foi para termos o nosso núcleo familiar mais forte e unido. Estamos a gostar, e se as coisas continuarem a correr bem não tencionávamos voltar a Portugal. Mesmo na reforma "não me apetece voltar a Portugal", diz João. "Já vemos Portugal como um destino de férias", dizem a uma só voz.

Quanto ao futuro dos filhos gostavam que fizessem a formação académica em Portugal porque o país "tem das melhores universidades da Europa". Depois poderiam continuar a estudar "em qualquer parte do mundo". "Gostava que os nossos filhos começassem a carreira com as ferramentas que nós temos e o nosso conhecimento tem a ver com o ensino superior em Portugal que é excecional, exigente, de qualidade e dá cartas no mundo".

Confessam ainda que nunca se sentiram discriminados no Luxemburgo. Quanto às eleições vão inscrever-se para votar nas Comunais. "Pelo facto de sermos a maior comunidade estrangeira do país. Se todos os portugueses votarem terão um impacto na vida de cada um", salienta João.

Pelo exemplo que têm no dia a dia consideram a comunidade portuguesa unida e solidária, mas criticam os comentários "escabrosos que muitas vezes se fazem nas redes sociais".

E reconhecem as diferenças em relação a uma imigração mais antiga, mas que acabam por ser normais. Porque, como em tudo, as gerações vão mudando os caminhos que seguem.

