Nem sempre é possível definir se a covid-19 é a causa da morte – Paulette Lenert

Susy MARTINS

O número de óbitos nesta segunda vaga da pandemia é preocupante, segundo a ministra da Saúde, Paulette Lenert. Nas últimas quatro semanas morreram quase 100 pessoas na sequência da covid-19. Um número equivalente ao registado durante toda a primeira vaga da crise sanitária.

Na conferência de imprensa desta terça-feira, a ministra da Saúde salientou que as autoridades estão a seguir com muita atenção esta evolução. Daí o Governo equacionar introduzir novas medidas mais restritivas já a partir da próxima semana, caso o número de novas infeções não baixe.

Paulette Lenert não tem, para já, uma explicação científica para este número elevado de mortes na segunda vaga, salienta no entanto que as pessoas que morreram nestas últimas três semanas tinham em 75% dos casos mais de 80 anos e só 2% tinha menos de 60 anos de idade.

Segundo a ministra da Saúde nem sempre é fácil definir se a covid-19 foi a causa da morte, quando o doente sofre de outras doenças. Lenert acrescenta que “embora a pessoa tenha covid não se consegue sempre definir se esta foi a causa da morte”.

A responsável pela pasta da Saúde fala ainda em comorbidade, que pode agravar a covid-19. As comorbidades ocorrem quando um paciente sofre de duas ou três doenças em simultâneo. No caso do coronavírus, a diabetes, hipertensão ou asma estão entre as principais patologias que podem afetar e agravar o estado de saúde dos pacientes, podendo levar à morte.



