Nem o recolher obrigatório diminui as multas por álcool no sangue

Acidentes aparatosos às 23h30 e condutores embrigados entre as 2h e as 3h da madrugada marcam o terceiro fim-de-semana do recolher obrigatório no Luxemburgo.

Afinal, pouco mudou na rotina das brigadas de trânsito que patrulham as estradas luxemburguesas desde que o Governo decidiu decretar recolher obrigatório a partir das 23 horas. Nem as multas pesadas inibem os condutores. O excesso de álcool no sangue continua a ser a infração mais detetada.

Logo por volta das 23h30, a brigada foi chamada ao cruzamento entre o Boulevard de la Foire e a Avenue de la Faïencerie na cidade do Luxemburgo. Agitado um dos condutores tentou resistir ao teste do balão, tendo inclusivamente cuspido na cara de um dos agentes da polícia grã-ducal. Acabou com a carta de condução apreendida.

Mais tarde, pouco antes das 3h30, uma patrulha em Esch-sur-Alzette verificou um carro que estava a conduzir muito lentamente perto da rotunda "Am Daich". O condutor também tinha bebido demais, tal como o seu passageiro, acabando por perder a licença, enquanto o passageiro, o proprietário do veículo, foi multado depois de deixar uma pessoa visivelmente intoxicada assumir o volante.

Antes, uma ambulância foi enviada para Cessange por volta das 2h20 da manhã de domingo, mas encontrou apenas uma pessoa sem ferimentos aparentes ao lado de um carro. Como não era o motorista desaparecido, foi-lhe pedido que voltasse ao local antes de descobrir que tinha bebido demais, o que também lhe custou a sua carta de condução, como detalha a RTL.

Vinte minutos antes, a polícia teve de intervir em Steinfort porque o condutor de uma camioneta tinha um ângulo traseiro e danificou gravemente outro veículo estacionado ao longo da estrada. O condutor não foi ferido, mas outra pessoa teve de o ajudar a sair do veículo antes de o levar para outro local.

Pelo menos dentro do prazo do recolher obrigatório,, por volta das 18 horas, um homem viu-se obrigado entregar a sua carta de condução às autoridades, depois de ter causado um ligeiro acidente sob a influência do álcool.

