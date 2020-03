As habitações ficam nas antigas celas do edifício Robert Bruch e terão capacidade para acolher 15 pessoas.

Neimënster oferece espaço de residências de artistas a profissionais dos lares Servoir

A neimënster, em conjunto com as autoridades públicas, disponibilizou-se para acolher profissionais das casas de repouso SERVIOR, oferecendo os espaços normalmente reservados para residências de artistas.

"No contexto de uma crise de saúde sem precedentes, as autoridades públicas e a neimënster estão a colocar o alojamento dos artistas em residência, e actualmente vago, à disposição do pessoal das casas de repouso SERVIOR.

As habitações ficam nas antigas celas do edifício Robert Bruch, originalmente utilizado como hospital militar e depois como prisão, até 1985.

São três apartamentos, seis duplex e seis estúdios que estarão preparados para receber 15 profissionais da linha da frente desses lares de idosos.

Para reduzir o risco de contágio, o edifício Robert Bruch terá gel desinfetante à entrada e nos corredores, refere o comunicado da neimënster.

"Face à epidemia de Covid-19, devem colocar-se em prática iniciativas concretas para ajudar a populações em risco", sublinha o comunicado da neimënster que justifica a ação como uma forma de contribuir "para aliviar os profissionais de [casas de repouso], na primeira linha do apoio a populações mais vulneráveis e isoladas".



AT

