Negociação na construção civil ainda sem acordo

No âmbito de uma nova convenção coletiva para o setor, patrões e sindicatos reuniram-se hoje antes do regresso aos encontros de conciliação no próximo dia 19.



Para já, o patronato reforçou a proposta de aumentos em três anos de 2,1 para 2,4% para o tarifário mínimo (1% no primeiro ano e os mesmos 0,7% já propostos em cada um dos restantes dois anos), algo que diz respeito somente a 30% do universo total dos trabalhadores da construção civil.



No entanto, as reivindicações sindicais referem aumentos de 4,5% generalizados no mesmo período de três anos.



Uma nova reunião de negociação entre patronato e sindicatos será agendada antes do encontro de conciliação, marcado para o próximo dia 19.

