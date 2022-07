Dúvidas sobre direitos em matéria de divórcio, arrendamento e outras são explicadas por advogados lusófonos num serviço destinado aos cidadãos, na cidade do Luxemburgo e, a partir de 15 julho em Diekirch.

Necessita de aconselhamento jurídico gratuito em português? Saiba onde se dirigir

Redação Dúvidas sobre direitos em matéria de divórcio, arrendamento e outras são explicadas por advogados lusófonos num serviço destinado aos cidadãos, na cidade do Luxemburgo e, a partir de 15 julho em Diekirch.

Tem um problema com o seu senhorio e quer conhecer os seus direitos, mas não tem dinheiro para pagar honorário a um advogado particular? Decidiu divorciar-se e não sabe como dar início ao processo?

Estes são dois exemplos de dúvidas que os portugueses e lusófonos radicados no Luxemburgo podem colocar e ver resolvidas no Serviço de Acolhimento e Informação Jurídica (Service d'Accueil et d'Information Juridique, nome original) no campus da Justiça, na capital, e a partir de 15 de julho, em Diekirch.



Um serviço gratuito onde os cidadãos se podem dirigir para conhecer os seus direitos em matéria de “Direito Civil, arrendamento, divórcio, direito penal ou laboral”, e serem ainda encaminhados para os serviços competentes, explica o comunicado do Ministério da Justiça.

O aconselhamento e encaminhamento dos cidadãos é prestado por agentes do Ministério Público, mas também por advogados, estes num dia fixo, em entrevistas pessoais, e há advogados portugueses e lusófonos, como confirmou ao Contacto o Ministério da Justiça.

Mesmo que não estejam presentes aquando da deslocação dos cidadãos a este serviço, durante os dias da semana, os utentes podem ser orientados numa segunda etapa para um advogado lusófono, continuando o serviço a ser gratuito.

“Evidentemente, a oferta do serviço pode ser adaptada em função da procura”, realça o Ministério da Justiça.

Aumento da procura

Nos últimos anos, as consultas jurídicas prestadas pelo Serviço de Acolhimento e informação Jurídica (SAIJ) têm conhecido um aumento de procura.

“Em 2019, 2020 e 2021, o total de consultas SAIJ realizadas apenas por agentes da Procuradoria Geral nos distritos judiciais de Luxemburgo e Diekirch foi de: 7.656; 7.100 e 6.400”, indica o comunicado.

Este serviço está disponível durante todo o ano, incluindo durante períodos de férias no SAIJ do Luxemburgo e a partir de 15 de julho no SAIJ de Diekirch.Onde se dirigir:

Onde se dirigir Para consulta com advogado do SAIJ. Na capital: Local: Cité judiciaire, bâtiment BC, rés-do-chão. Horário: Sábados das 08h30 às 12h30 (mesmo durante as férias judiciárias). Em Diekirch: Entra em funcionamento a partir de 15 de julho e funciona às sextas-feiras. Local. Palais de justice de Diekirch, 4, Place Guillaume, salle d'audience II EG 21. Dia: Sexta-feira: das 14h15 às 17h00 (mesmo durante as férias judiciárias). O SAIJ funciona também nos restantes dias, sendo o atendimento feito por agentes do Ministério Público. Na capital: Cité Judiciaire, bâtiment BC, de segunda à sexta-feira das 08h30 à 12h00 e das 13h00 às 16h30, com marcação prévia, exceto às segundas-feiras. Em Diekirch: Justice de paix, Place Joseph Bech, todas as quartas-feiras das 9h00 à 12h00 e das 14h00 à 17h00, com marcação prévia, exceto na parte da tarde. Marcações. As marcações para os dois SAIJ são feitas pelo número de telefone (+352) 475981 – 2600 ou através do e-mail: pgsin@justice.etat.lu

Os cidadãos podem escolher o SAIJ da sua preferência, na cidade do Luxemburgo ou em Diekirch.

