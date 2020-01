Há dois dias consecutivos que as paredes do Luxemburgo acordam com suásticas nas paredes associadas a alegadas personagens concretas. Há 75 anos a cidade e o país libertavam-se da ocupação nazi.

"Nazi". Suásticas invadem o Luxemburgo

Nem as zonas turísticas escapam. Ao início da tarde desta quinta-feira, o L'Essentiel anunciava que as suásticas já tinham chegado ao Grund. Desde a madruga de terça para quarta-feira que os símbolos nazis associados a personalidades luxemburguesas invadiram montras, paragens de autocarro, fachadas de edifícios e portas de igreja.

De Kirchberg a Merl, há inscrições nazis pintadas com spray vermelho e preto. As inúmeras referências às câmaras de gás ou às SS estão em montras e paragens de autocarro. Ao início da tarde desta quinta-feira, o Contacto deparou-se com este cenário, à porta da capela de Hollerich.

Embora a polícia tenha lançado um alerta para identificar os autores dos actos que classificam como vandalismo e não tenha revelado quaisquer pormenores sobre as investigações em curso, parece afastada a eventual ligação dos graffittis relâmpago a um grupo de extrema-direita. Em tom de acusação, algumas pinturas incluem nomes próprios, outras ligam os visados a redes de prostituição.

Muitas das inscrições já começaram, entretanto, a ser apagadas. É o caso das que foram gravadas numa loja na Rue de Chimay onde as autoridades recolheram impressões digitais e saliva no âmbito da investigação. Para já não há notícia de remoção do "Vou matar-te nazi" pintado à porta de uma escola na Rue de Bouillon ou das acusações a vermelho numa paragem da Place de France, em Merl.

O episódio acontece meses depois dos 75 anos da reconquista da cidade do Luxemburgo, em setembro último, da ocupação nazi e do países meses, meses mais tarde. Na prática as tropas do III Reich só saíram do Grão-Ducado a 17 de fevereiro de 1945.