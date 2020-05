Uma área que corresponde a cerca de 2,500 quilómetros quadrados e que coloca o país no sexto lugar da tabela da UE.

Natura 2000. Luxemburgo tem 27% do território como área protegida

O Luxemburgo é o sexto país da União Europeia (UE) com maior percentagem do seu território como área protegida Natura 2000, rede ecológica para o espaço comunitário.

De acordo com dados de 2019, publicados recentemente pelo gabinete europeu de estatísticas, Eurostat, o Luxemburgo tem uma área protegida equivalente a 27% do seu território, que é de cerca de 2,500 quilómetros quadrados.

A lista é liderada pela Eslovénia (com 38% ou 7.700 km2), Croácia (37% ou 20.700 km2) e Bulgária (35). À frente do Grão-Ducado aparecem ainda a Eslováquia (30%) e o Chipre (29%), enquanto a Grécia e a Espanha registam os mesmos 27% que o Luxemburgo.

Portugal surge a meio da tabela, com 21%, ainda acima da média da UE, que é de 18%.

No outro extremo, Dinamarca (8% ou 3.600 km2), Suécia (12% ou 55.600 km2) e Letónia (12% ou 7.400 km2) têm as menores áreas protegidas do bloco comunitário.

Com quase 764 mil quilómetros quadrados de área terrestre protegida, a UE possui a maior rede coordenada de áreas protegidas do mundo, conhecida como Natura 2000.



