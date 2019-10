A marca Luxemburgo é a quinta mais forte do mundo, atrás da líder Singapura e dos países europeus Suíça, Holanda e Alemanha.

“Nation Brands”: Luxemburgo é a quinta marca mais forte

A marca Luxemburgo é a quinta mais forte do mundo, atrás da líder Singapura e dos países europeus Suíça, Holanda e Alemanha.

De acordo com o mais recente ranking “Marca das Nações 2019”, da consultora Brand Finance, a classificação do Luxemburgo é justificada pelo triplo A, confirmado pelas agências de rating, e pela elevada pontuação no Índice de Força da Marca (Brand Strength Index – BSI), com um valor de 86,9 pontos em 100 (uma subida de 2,1 pontos em relação a 2018 : 84,8).

Tecnologias digitais, assistência médica, transporte e segurança, aliadas à estabilidade política e macroeconómica fazem do Luxemburgo uma das marcas mais fortes e estáveis no cenário global.

Já quanto ao valor da marca Luxemburgo, o ranking é diferente. Segundo a consultora, a marca nacional ultrapassa os 113 mil milhões de dólares, ocupando o lugar 55 do ranking (mais dois lugares que no ano passado: 57).

Neste ranking, a marca Portugal vale mais que o Luxemburgo, ocupando o lugar 48, com um valor de 214 mil milhões de dólares.

Estados Unidos (27,751 biliões de dólares), China (19,486 biliões) e Alemanha (4,855 biliões), ocupam o pódio das marcas mais valiosas.

Henrique de Burgo