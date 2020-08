A Quinta do Cavalo de Kiron é o primeiro espaço terapêutico de Intervenções Assistidas por Equinos em Portugal.

Nathalie Durel. A psicóloga que criou um centro de apoio à saúde mental com cavalos terapeutas

A Quinta do Cavalo Kiron é um lugar especial. Localizado em São João das Lampas, em Sintra, entre o mar e a serra, é o único espaço de resgate de cavalos em Portugal onde o mundo humano e animal se juntam em processo de cura e assistência psicológica. Nela está a sede da Associação Kiron para o Desenvolvimento do Ser Humano e do Equino, uma associação sem fins lucrativos que nasceu a 3 de novembro de 2014 e que em março de 2016, passaria a ser nomeada Clube Unesco.

Neste lugar, dá-se uma simbiose entre humanos e equinos que permite aos profissionais de psicologia uma abordagem única de intervenções assistidas com animais, entre as quais psicoterapia, aprendizagem assistida e o desenvolvimento humano. Neste espaço, onde se tratam problemas como a depressão, comportamentos aditivos entre outras doenças mentais, os humanos e os cavalos são tratados em pé de igualdade, sem montaria e com compromisso de respeito mútuo.

Ao entrar na Quinta do Cavalo é-se recebido pela curiosidade dos cinco gatos residentes - Chaqui, Chula, Bari, Caracol e Baste - e a simpatia de um cão, o Pretinho, já bem vivido. Nesta quinta, em liberdade, vivem sete cavalos - Turquesa, Meiguinho, Lalune, Samarra, Grey, Estrella e Gibus-, quatro póneis -Cacau, Cinderella, Duquesa e Ulises -, três cabras - Boneca, Yagi e Mimi - e ainda recebem de vez em quando a visita de um porco selvagem.

Nathalie Durel está sentada no sofá da sala comum a assinar uma petição contra a utilização de cavalos nas forças policiais. Em Inglaterra, a propósito dos protestos na sequência da morte de George Floyd, um vídeo mostrava um cavalo de nariz partido depois de ter levado com um tijolo. “Continuamos a achar que os cavalos são animais de guerra, mas não são”. Suspira. “Ainda estamos com muitos séculos de atraso. Mas isto é em todo lado, não é só em Inglaterra. Estados Unidos, França, Portugal. Chamam-lhe tradição”.

É a criadora do método Kiron e a fundadora da Quinta com o mesmo nome, formada em psicologia considera-se parte da manada que ali mora. No seu livro "Os Cavalos Terapeutas" escreve que chegou a hora de mudar o discurso antropocentrista (no qual o universo deve ser avaliado de acordo com a sua relação com o ser humano, sendo que as demais espécies, bem como tudo mais, existem para servi-los). "Chegou a hora de olhar para cada ser deste planeta com amor, compreender as necessidades inatas de cada um, e não vermos só aquilo que nos agrada", lê-se.

Quinta do Cavalo Kiron, centro terapeutico em Sintra, Lisboa, de Nathalie Durel.

Nasceu em França e aos oito anos iniciou o seu percurso de bailarina no conservatório em Toulouse. Estudou dança e música e aos 15 anos seria contratada pelo primeiro teatro. Paralelamente, iniciava-se um processo profundo e dedicado de auto-descoberta. "Comecei a interessar-me pelo budismo e meditação, em consciência, aos 17 anos. Também eu estava em sofrimento, devido à minha história familiar. Todos nós temos os nossos assuntos e a minha procura iniciou-se muito cedo. Foi tudo aos pouquinhos. Comecei a minha primeira psicoterapia aos 20 anos, lia imenso sobre psicologia e psicanálise."

Trabalhou como bailarina profissional e manequim pelo menos mais 16 anos e começou os estudos em psicologia quando se apercebeu que a carreira de bailarina estava a chegar ao fim. Mantinha a profissão ligada à dança, mas agora como coreógrafa, emprego que mais tarde também exerceu na televisão portuguesa, durante vários anos.



Ao Contacto, conta que a transição entre o mundo do espetáculo e da terapia deu-se aos poucos e de forma natural. Na vida dos palcos e da televisão lidou com dimensões do ego humano que lhe trouxeram bagagem, sabedoria e curiosidade natural dos que são fascinados pela mente humana.

"Dancei muito. Estive muito no palco, como também no meio da moda. Trabalhei muito no mundo da televisão, que é um mundo super focado no ego. Se os teatros e a moda são sobre ego, então a televisão é do pior que há, aquela caixinha. Para mim já não fazia sentido, já não me alimentava mais emocionalmente, embora alimentasse o frigorífico, a mim não alimentava", comenta enquanto ri. "Aos poucos fui sentindo que tinha a capacidade de ajudar os outros, mas mantendo-me sempre muito focada no meu trabalho interior".

Formou-se em psicologia clínica, psicoterapia, com várias especializações. Apaixonada pelo mundo de Carl Jung, estudou em França, Espanha, Estados Unidos e Brasil, mas garante que aprendeu em todas as viagens que fez pelo mundo.



Do espetáculo até aos cavalos e à cura

Nascida em 1966, nunca tinha tido contacto com equinos até ao início do novo milénio. A vida do conservatório não permitia que se participasse em atividades extra. No entanto, foi educada com frequentes passeios pelas florestas no sul de França e desenvolveu-se desde muito cedo uma forte ligação ao meio natural, que quis aprofundar com o tempo. Os cavalos viriam mais tarde.

"Os cavalos entram numa fase de frustração enquanto psicoterapeuta. Eu já era psicóloga, psicoterapeuta e trabalhava com arte terapia. Estava no início do ano 2000 e começo a notar que há certos casos em que o corpo começa a ficar doente, como é o caso da depressão. Para já, a psicoterapia clássica, só cara-a-cara dentro de quatro paredes não funcionava, nem funciona. Porque na doença mental não é só a cabeça que está doente, é tudo. E há certas patologias, como na depressão e nas adições em que é o corpo que está a precisar de ajuda. Não é só o falar e desmontar as coisas que nos vai levar a algum lado, temos de ir pelo trabalho do corpo. A arte terapia ajuda muito nesse sentido, sem dúvida alguma, com toda a parte simbólica, a capacidade de expressar tudo o que temos dentro, mas eu precisava de algo que fizesse a ligação do corpo às emoções e à mente", explica pausadamente.

Na sala de terapias da Quinta do Cavalo Kiron, centro terapeutico em Sintra, Lisboa, de Nathalie Durel.

"Foi uma amiga que me falou dos cavalos, não entendi porquê nem para quê, era um mundo completamente desconhecido para mim, mas coincidiu com uma ida minha ao Brasil", conta. Decidiu "ir ver o que se passava e ir conhecer o mundo dos cavalos" e acabou por formar-se em hipoterapia, com montaria para pessoas com deficiência.

A psicóloga rapidamente compreendeu que não era este tipo de terapia que estava à procura e ao regressar a Portugal apercebeu-se que já existiam estruturas que trabalhavam com essa área. "Realmente não era esse o tipo de pacientes que vinham ter comigo. Depois dei-me conta que é possível trabalhar com cavalos sem ser necessário montar o cavalo. Existem abordagens no chão, em pé de igualdade".

Nesta quinta, a saúde do cavalo é seguida diariamente e com rigor. Segundo a especialista, um cavalo normalmente dorme por volta de seis horas por dia, não seguidas, e come cerca de 17 horas seguidas. Para a criadora do método Kiron, "um cavalo saudável está em liberdade e com outros cavalos, em manada. Tem comida, a mais natural possível, que é complicado, hoje em dia, porque há cada vez menos terras. Mas o cavalo em liberdade é a base. O cavalo deve passar o menos tempo possível dentro de uma box. Mas obviamente que cada caso é um caso, os meus eu já tenho alguns que são velhotes e que ficam com frio e gostam de voltar, ter um abrigo, um local para se proteger, mas no verão gostam de ficar lá fora."

Nathalie Durel fala fluentemente, além do francês, português, inglês e espanhol e está a aprender japonês, mas é a linguagem corporal que predomina quando se está frente a frente com um equino.

"O que eu gosto nas intervenções com os cavalos é que ficamos em pé de igualdade. Estamos de pé no chão, o cavalo é normalmente maior do que nós, mesmo que seja um pónei, é mais forte do que nós, então vamos ter de encontrar formas de pôr o corpo a funcionar para estar com ele, sem o dominar. Porque há muita dominação no mundo do cavalo e nós não queremos dominar, queremos trabalhar em sintonia e em cooperação. Obviamente vamos ter de pôr o nosso corpo a funcionar e, para isto, temos de estar alinhados porque os cavalos não suportam pessoas que não são alinhadas", explica, em entrevista, ilustrando o complexo mundo que une a psicologia e os cavalos e a forma como juntos podem mudar vidas.

Durante a sua formação no treino de cavalos decidiu seguir o método “Natural Horsemanship”, de Caroline Resnick, norte-americana que trabalha com cavalos em liberdade e que consiste numa abordagem natural de treino. "Aí eu tive de adaptar ao meu método, que na realidade foram os cavalos que me ensinaram o que fazer e como fazer", conta com entusiasmo.

Na Quinta do Cavalo Kiron vivem quatro póneis em liberdade.

Quando iniciou o seu percurso ao lado dos equinos em Portugal, comprou uma égua, a Flôr, de quem fala no seu livro. Tratava-se de uma égua de escola de equitação. "Ela estava totalmente quebrada e eu rapidamente vi que (para o trabalho terapêutico) tinha de procurar um cavalo saudável. E não foi fácil, mas apareceram o Meiguinho e a Turquesa, que ainda estão comigo e eram mais ou menos saudáveis. Não vinham de situações de maus tratos, de espancamento. Viviam em box, ok, mas também não era há tantos anos assim. Então foi fácil recuperar e para mim foi uma novidade.".



Recorda que com a falta de experiência da altura "não imaginava que cavalos não podiam ser saudáveis porque viviam em box", que é como a maioria dos cavalos são tratados em todo mundo.



"Fui-me dando conta com o tempo, na diferença entre um cavalo que vive dentro de uma box ou em liberdade. E aos poucos comecei-me a deparar que haviam de facto cavalos extraordinários mas que tinham sido tão mal tratados... Então vieram algumas pessoas perguntar-me se eu queria ficar com eles. Foi aí que criámos a associação para podermos criar alguns cavalos, não todos porque não conseguimos tratar de todos. São muitos cavalos, muitos, muitos em Portugal, mas não só".



Para ter um cavalo como um parceiro terapeuta, garante que tem de ter "uma relação muito potente com eles". "Na altura das sessões, eles têm de estar comigo e confiar em mim. Então, desenvolvi uma maneira de trabalhar o cavalo que está em liberdade, quando estou com o paciente posso fazer o que ele quer mas quando preciso dele, já sabe que é momento de voltar e não foge de mim".

Nathalie Durel considera urgente a alteração do estatuto do cavalo enquanto animal de companhia, bem como a atualização da lei no que diz respeito à penalização de maus tratos destes animais.



Ao ensinar o seu método a outros terapeutas que também têm historial com cavalos, a interação costuma causar surpresa. "Alguns deles trabalham com cavalos há muitos anos e ficam abismados que eu nas sessões não tenho o cavalo preso, a não ser que seja um exercício específico. Mas eles estão comigo, estão atentos a mim e voltam porque sabem que vão trabalhar, vão estar comigo durante meia hora, 45 minutos, mas vão voltar à vida deles. Então, até acham interessante, poder fazer esse ir e vir e estar comigo".

Afinal de contas, já "são muitos anos". "O Meiguinho está comigo já há 12 anos, chegou cá com nove. Em centros hípicos se chegam aos 20 anos estamos contentes, em liberdade há cavalos que alcançam os 40, 50 anos. Os cavalos bem tratados têm a possibilidade de viver muitos anos, mas temos de estar muito atentos a eles".

Nas terapias com animais é extremamente necessário um elo de ligação forte com os companheiros. "Eu vivo há 12 anos dia e noite com os meus animais. Estou atenta o tempo inteiro e eles estão atentos o tempo inteiro a mim também. Somos uma manada. Eu também faço parte da manada. Sou uma égua. Também dou coices, mas também gosto de festinhas e de dar festinhas", diz enquanto ri.

Nathalie Durel é ativista pelo bem estar animal e considera urgente a alteração do estatuto do cavalo enquanto animal de companhia, bem como a atualização da lei no que diz respeito à penalização de maus tratos destes animais. A associação que preside tem intenções de consciencialização, mas as dificuldades financeiras da quinta são um dos entraves à expansão do trabalho.

Além do mais, "é intenção da associação chegar a quem não tem possibilidades, mas nunca conseguimos apoios". Além da manutenção dos animais ser dispendiosa, lamenta nunca terem ganho concursos para os projectos de terapias para famílias em risco. "O problema é sempre o mesmo, a parte financeira. Porque qualquer acção que queiramos fazer vamos sempre precisar de dinheiro. Já tivemos anos a pedir ajudas, a concorrer a estruturas, concursos, nunca ganhámos. Não há interesse. O país ainda está muito atrasado, por isso sempre procuro pessoas interessadas que possam fazer grandes donativos".

Ao Contacto esclareceu algumas questões sobre o universo equino e a sua ligação aos humanos ao longo do tempo, o porquê dos cavalos serem animais tão especiais, o que é que a ciência tem a dizer sobre eles e de que forma podem assistir a cura do ser humano.

Qual é a importância de não montar o cavalo? O que é que isso significa?



"A resposta varia em relação à visão do cavalo e à visão do humano. Nas intervenções assistidas por animais, neste caso por cavalos, existem várias abordagens. Primeiro, na visão de trabalho com humano não é a mesma coisa trabalhar com alguém diagnosticado com síndrome de autismo ou uma pessoa que tenha paralisia cerebral, ou uma pessoa com uma certa adição, ou problemática de foro mental.

No caso das deficiências, de forma geral, montar o cavalo é obrigatório. Alguém com paralisia cerebral no chão não consegue nada, ali é necessário montar o cavalo. Mas pessoas com problemas do foro mental ou que estão à procura de desenvolvimento pessoal, ou que queiram fazer coaching, nesse caso (na maior parte deles) montar a cavalo é completamente desaconselhado.

Nas pessoas com adição, por exemplo, é completamente desaconselhado porque montar a cavalo requer controlo. E a problemática primária da pessoa que tem adição é estar na ilusão de que está a controlar tudo, principalmente a sua adição e o seu consumo. Então vai desenvolvendo um tipo de personalidade em que está a mentir-se a si e aos outros. Montar a cavalo requer ter controlo, mesmo que fosse partidária da montaria natural, mesmo assim, temos de saber onde queremos ir, o que queremos fazer e com um controlo no cavalo. E isso vai reforçar ainda mais a ilusão de controlo. Tanto que existem muitas pessoas do mundo dos cavalos que têm grandes problemas de adições, principalmente alcoolismo".

E a cocaína.

"Sim, principalmente noutra área que eu abomino que são as corridas de cavalos, que em Portugal felizmente não existem, mas na França e no Luxemburgo sim e por muito dinheiro. É horrível para o cavalo e para as pessoas que são adictas. O jogo é uma adição terrível".

Cavalos em liberdade na Quinta do Cavalo Kiron.

O que têm de especial os cavalos?



"É necessário referir a ciência, porque a base das intervenções com cavalos é a ciência, nomeadamente a área da etologia, que estuda uma espécie no seu meio natural. Quando olhamos para o etograma do cavalo, vemos que é um herbívoro de grande porte e que é uma presa na cadeia alimentar.

Não tem muitas ferramentas para se defender, não tem chifre, por exemplo, pelo que a fuga sempre será a melhor solução. Ele não pode mentir. Não está no ADN do cavalo poder mentir, porque se ele mente a si próprio ou aos seus semelhantes, perde a vida.

Ao contrário do predador, que mente e que é muito de jogar mas que pode perder o almoço, não é grave se ficar algumas horas com fome. Mas para uma presa na cadeia alimentar, vai perder a vida, ou da cria, ou da sua família. Então para nós, terapeutas, o cavalo torna-se num ajudante extraordinário nas sessões, porque ele não suporta informações que são dúbias ou até mais do que dúbias, nem vai reagir àquilo.

Portanto na perspetiva humana, temos essa vantagem de receber a verdade e de sermos forçados a trabalhar num alinhamento interno. E os cavalos têm de ser cavalos saudáveis.

Um estudo inglês, que também já tem uns anos, conseguiu comprovar que o cavalo lê as emoções do nosso rosto, até mesmo através de fotografias. Algo que é fantástico para a minha profissão, que haja provas que realmente o cavalo lê as nossas emoções, é um estudo extraordinário. De facto alguém que trate de um cavalo e esteja sempre super zangado, sempre agressivo, ele não vai gostar.

“Saudável” não significa que não venham de uma história, mas quando colocamos um animal a trabalhar terapeuticamente com um humano, tem de ser um cavalo saudável, se não, não faz sentido. Nem para ele, nem para a pessoa. É por isso que no mundo da hipoterapia, onde os cavalos são montados, por pessoas com deficiência, têm de ser cavalos que estão em plena forma. Não pode ser aquele cavalinho coitado que já deu 20 anos de trabalho de aulas de equitação porque já está todo quebrado e ainda vão aproveitar esse cavalo. Não é bom para ele nem para quem está em cima dele".

Se pensarmos na estratificação da utilização do cavalo, ele está presente desde o turismo, às forças de autoridade, às cargas de trabalho, às touradas.

Sim, é terrível. E eu comecei a dar-me conta que eu tinha capacidade de os ajudar a melhorar fisicamente e emocionalmente com a metodologia que eu uso, que é a minha metodologia. E depois, os que tinham a capacidade e à vontade de ajudar humanos, eram extraordinários, porque já vinham de todo um percurso de dor e recuperação.

É a mesma coisa com os humanos: os bons terapeutas são os que já passaram por uma caminhada, formaram-se, ok, mas fizeram e continuam a fazer todo o trabalho de terapia, é para sempre. É a experiência que faz a diferença.

Isto permite-me ter aqui uma equipa terapêutica equina muito rica, porque cada um tem a sua própria história, cada um se recuperou, ainda está em recuperação e tem o direito de trabalhar se querem, mas se não querem também podem “dizer” que não querem.

"Os Cavalos Terapeutas", de Nathalie Durel.

Os cavalos podem ser violentos?

"Normalmente, (em caso de medo) irá ficar tenso e no pior dos casos irá afastar-se. Se ele estiver em liberdade. Eu trabalho com método em que os animais estão em liberdade, não estão fechados em box, são animais em manada. Ele tem a possibilidade de ter a sua reação e há vários tipos de reação no corpo. Quando sabemos ler o comportamento do cavalo, tudo são informações. O que faz com a boca, as narinas, as orelhas, o olhar, o corpo.

Como nós, o corpo fala constantemente. E se ele realmente não estiver à vontade ou estiver com medo, se não estiver confiante, ele vai virar as costas e vai-se embora. Não vai atacar. Não lhe interessa atacar, para quê? Não é predador.

Ele só ataca quando está em situação de estar com medo e que não tenha como fugir. Claro que se não tiver como fugir, irá atacar. Vai morder, ou dar coice, ou pontapés. Torna-se absolutamente incrível observar a reação de um cavalo em liberdade, é muito importante isso, cavalos que estão em box o dia inteiro e já perderam essa capacidade. Obviamente que têm reações, mas muitos deles estão em depressão, muitos deles já estão psicóticos, já não estão presentes. São robots".

Os cavalos já estão com os humanos há muito tempo, como é que se tornaram um animal dominado pelo homem?

"É um tema complexo. O cavalo domesticado aparece mais ou menos há 4000 AC. Que haja arqueologicamente algumas pistas, pelos lados do Uzbequistão, planícies da Mongólia, como foi o primeiro cavalo domesticado, realmente não sabemos.

Não há nada escrito acerca disto. A ideia é que um potro terá ficado sem a mãe, os humanos devem ter começado a dar leitinho, caíram outros, e pronto eram povos migratórios, iam à procura de bons terrenos, bons pastos e deve ter havido ali naquela época uma co-habitação interessante para os animais.

Mas com o tempo, isto mudou. Houve a possibilidade de montar. Também não sabemos como é que se deu a primeira montaria e coincidiu com o início de um patriarcado muito forte. Mas não sabemos como é que se deu a primeira montaria, só que não é da forma que é feita hoje em dia. Era muito mais natural, não havia ferraduras nem bridão na boca, era corpo a corpo com o cavalo.

Eu estudei bastante como é que o cavalo foi introduzido no povo índio americano, porque os cavalos foram trazidos pelos colonos que lá chegaram. Lá há muitos escritos dos espanhóis que escreviam tudo, então conseguimos ver como é que o povo índio, no espaço de dez anos, criou os seus próprios cavalos.

Não sabemos como é que fizeram os cruzamentos, mas sabemos que não usavam celas, usavam tapetes, usavam uma corda na boca, mas não era um bridão nem eram ferrados, eram cavalos super saudáveis, espertos e super ágeis, bem como os índios.

Não havia as celas, os freios, as ferraduras. Havia em cima pessoas super ágeis e não cheios de armaduras, que para o cavalo era muito mais fácil. Então esses povos faziam uma equitação natural.

O problema é que aos poucos o humano começou a tornar-se um ser focado na invasão de terras, de apoderar-se da natureza. Na altura dos povos invasores, na Europa, os mongóis, os Unos, mas o que é certo é que no início existia um matriarcado, nos primeiros povos, os povos caçadores, pescadores e de colheitas, onde em termos de arquétipo era o shamânico. No shamanismo, embora hoje em dia a palavra seja um pouco alterada, eram povos animistas, e acreditavam numa deusa. Uma grande deusa, que arqueologicamente temos as estátuas das grandes deusas, as vénus e um grande medo delas porque na crença deles elas tanto podiam dar como podiam tirar a vida.

Os filhos podiam nascer e morrer muito rapidamente. De homens não há estátuas, apenas jovens. Então não havia essa crença que seria o masculino e o feminino que criavam vida juntos, era uma ação externa de uma grande deusa. Isto ao longo do tempo criou um grande desiquilíbrio, porque também a negação do masculino não é bom. Então houve de facto a entrada de um patriacado para contra balançar o matriarcado.

Com essa entrada de patriarcado há então o desejo do homem controlar a natureza, porque tinha de se comer, e então entra a criação de ferramentas, a agricultura e os animais que temos de guardar, porque é obviamente muito mais fácil guardar as ovelhas, as vacas e os cavalos à mão, do que ter de ir lá busca-las ao fim do mundo, onde também são alvo de predadores, podendo perder-se um rebanho inteiro numa noite.

E de facto, tudo isto era necessário para a sobrevivência do ser humano.

O problema é que com o tempo tornou-se um complexo de ego, de superioridade, a achar que nós somos superiores à natureza, que podemos controlar isto tudo. Quando é uma total loucura porque a natureza é muito mais potente do que nós.

Juntam-se aí religiões patriarcais, como é o caso do catolicismo e de todas as outras e chegámos ao século XXI a achar que nós somos donos deste mundo, a ver no que é que isso está a dar.

No meio de todo esse processo, o cavalo foi um companheiro extraordinário. O cavalo ajudou a construir tudo o que nós somos. Das viagens, às batalhas, ao comércio, é um amigo do homem e foi explorado. Mas tudo está a evoluir e está na hora de perguntarmo-nos o que é que podemos melhorar no trato dos cavalos. Temos uma dívida para com os cavalos que nunca iremos saldar. Então chegou o momento de hoje em dia nos perguntarmos “então hoje em dia o que é que eu posso fazer para mudar a qualidade da relação com os cavalos e o tratamento deles?”.

Como é que se pode começar a transformação do tratamento dos cavalos? O cavalo também está associado a privilégio, as pessoas com mais dinheiro é que têm normalmente acesso a estes animais. A não ser que sejam muito pobres e o tenham como força de trabalho.

"As pessoas à minha volta, no mundo dos cavalos, que mudaram de comportamento, foram pessoas que em algum momento passaram por uma situação que permitiu uma abertura no coração. Normalmente dá-se ou um trauma, ou um cavalo a quem queriam muito que morre numa situação muito dramática, alguém ferido, algo se passa. Há uma tomada de consciência e a pessoa fica ferida no coração, a dor é brutal e diz “ok eu tenho de mudar alguma coisa”. Ou abandona e não quer saber de mais nada, ou então diz “eu tenho de mudar alguma coisa”. E então começa a procurar, começa a procurar. Isto no mundo pessoal. No mundo das pessoas que me procuram, há muitas pessoas que gostam dos cavalos, querem muito estar com cavalos, alguns desde crianças que tiveram oportunidade de passar pela equitação clássica e odiaram aquilo e querem outra maneira de se relacionar com o cavalo.

Se olharmos para um cavalo como um arquétipo, centros energéticos que estão no inconsciente do colectivo que nós criámos desde o início dos tempos, que está connosco há 3000 anos AC, ele já faz parte do nós.

Todos nós temos antepassados que em alguma idade estiveram com cavalos, ou montaram, ou trataram de cavalos.

Mas as mudanças fazem-se uma por uma, e tem de haver mudanças dentro dos sistemas políticos. A provedoria de animais de Lisboa, alguns canis, o grupo da Intervenção e Resgate Animal (IRA) que está a fazer um trabalho enorme nesse sentido.

Mas temos de ter leis que protejam os cavalos. A lei mudou muito em termos dos cães e dos gatos, mas ainda o cavalo, as vacas e tantos outros animais são mobílias.

Quinta do Cavalo Kiron, centro terapeutico em Sintra, Lisboa, de Nathalie Durel.

Quais seriam as mudanças mais urgentes em Portugal?

O cavalo tem de ser reconhecido como um animal de companhia, tanto como o cão e o gato. Para já. Então em termos de sentenças seriam muito diferentes. Acho que a lei ainda é muito branda com as pessoas que mal tratam cavalos. Há ainda as pessoas que gostam de touradas e que não querem ver mudanças. Os veterinários teriam de fazer mais pesquisas que sobre realmente o mau trato do cavalo.

Há, por exemplo, um estudo sobre o quanto o bridão magoa a boca dos cavalos, é um estudo feito em inglaterra com 60 cavalos e experimentaram que de apenas em um deles é que não fez nenhuma diferença a utilização ou não do bridão. E todos os outros tiveram um impacto impressionante na saúde deles.

Tem de haver vontade do mundo que trabalha com os cavalos de realmente abrir-se e ir à procura de mudança.

Já começa realmente a haver estudos que demonstram que essas práticas são antigas, ultrapassadas e existem técnicas para trabalhar de maneira diferente, como existem celas diferentes, maneiras de trabalhar sem ferraduras, existem muitas alternativas. Mas o que há à volta disto é um negócio enorme, a gente não se dá conta do negócio que é o mundo paralelo ao mundo equestre. O merchandasing brutal. É um mundo enorme de negócio, tal como o das touradas.

Mas as touradas são um nicho, não estão presentes em todos os países

Sim e aos poucos está a diminuir. Está a começar a ficar óbvio. Nas touradas vê-se sangue, mas no mundo equestre não se vê e porquê? Porque o cavalo é um animal que sofre em silêncio. E isto é muito importante. Não é como um cão que vai ganir, um gato que vai miar.

É preciso um olho muito específico para ver que o cavalo sofre. Não é um animal que vai fazer sons para se queixar que dói, a menos que seja uma dor mesmo brutal, uma facada, obviamente que aí vai reagir. Mas senão, ele não mostra que dói. Mas um cavalo que está com dores, temos sintomas: as narinas que abrem mais, o corpo tenso, o olho com as sobrancelhas tensas, mas por exemplo dores de cabeça, enxaquecas, derivados dos bridões, tudo isto está agora provado com estudos.

Existe uma parte espiritual do tratamento do cavalo?



É muito difícil de explicar. Há coisas que eu consigo explicar no plano físico, biológico, psico corporal, sobre o que se está a passar na terapia, mas às vezes eu não consigo explicar o que se está a passar e aí há coisas que eu meto na parte espiritual e energética, porque há curas que acontecem que eu não posso explicar, não sei o que se passou. Eu vejo cavalos meus às vezes a fazerem coisas que eu não posso explicar.

Que tipo de coisas?



Lembro-me de uma situação de um senhora que veio cá uma vez e um dos meus póneis passava o tempo todo a coça-lo na área da nuca. Ia lá, ia lá, não parava. Pensei que pudesse ser um cheiro, perguntei à senhora se poderia ser do shampoo, um creme, mas ele ia lá sempre. Aí a senhora começou a chorar e disse-me que tinha um tumor na cervical. O que é que o cavalo estava lá a fazer aquele tempo todo?

Outra senhora não conseguia engravidar e um dos meus cavalos passava o tempo todo com ela a mexer na barriga dela. E ela engravidou passado um mês. Depois de no passado ter tentado tudo e mais alguma coisa. Pode ser coincidência, claro que sim, eu só sei que não sei. Mas sei que há situações de cavalos que são realmente curadores, que tratam mesmo das pessoas, mas temos de ter muita cautela com isto, porque também sei que há pessoas que usam e abusam disto.

É a junção do capital com a cura e a espiritualidade?

Exatamente. Mas há realmente situações que não consigo explicar. Há uma ação divina? Não sei. Energética é, porque vê-se totalmente. Eles vão a certos pontos energéticos do corpo e há certos cavalos que o fazem e outros que não fazem, é como com os humanos.

