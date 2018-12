A burgomestre de Larochette de origem cabo-verdiana, Natalie Silva, foi eleita presidente do círculo eleitoral do centro do Partido Cristão Social (CSV), sucedendo no cargo a Diane Adehm. A votação aconteceu na noite desta segunda-feira.

Natalie Silva eleita presidente do círculo eleitoral centro do CSV

Apenas dois candidatos estavam na corrida ao cargo: Nathalie Silva e o burgomestre de Mersch, Abby Toussaint. De acordo com a rádio luxemburguesa RTL, a autarca lusófona recolheu 121 votos, ao passo que Toussaint não foi além dos 79.

Natalie Silva: a filha de imigrantes que tenta chegar ao Parlamento Natalie Silva foi eleita em outubro de 2017 como primeira burgomestre de origem lusófona no Luxemburgo, à frente da comuna mais portuguesa do Grão-Ducado, Larochette. Um ano depois entra novamente em eleições, desta vez para a Câmara dos Deputados, pelo partido cristão-social (CSV).

Natalie Silva, 38 anos, lidera a comuna de Larochette desde outubro de 2017, altura em que se tornou a primeira burgomestre de origem cabo-verdiana e lusófona do país.